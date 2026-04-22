Lula elogia diretor da PF por retirar credenciais de agente dos EUA: 'o que fizeram conosco, a gente vai fazer com eles'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a adoção de medidas de reciprocidade nas relações entre Brasil e Estados Unidos após a retirada de um delegado brasileiro do território estadunidense. A posição foi expressa ao comentar a decisão da Polícia Federal (PF) de retirar as credenciais de um agente dos EUA que atuava no país. A medida foi tomada após o governo do presidente Donald Trump solicitar a saída do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava em missão oficial nos Estados Unidos.

Reação da Polícia Federal

Durante declaração ao lado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, Lula elogiou a iniciativa e destacou a necessidade de tratamento equivalente entre os países. “Parabéns pela sua posição em relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade, ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltarem à normalidade”, afirmou Lula em um vídeo publicado nas redes sociais.

O agente estadunidense atuava dentro de uma unidade da PF em Brasília. Com a retirada das credenciais, ele deixa de ter acesso às instalações e aos sistemas utilizados na cooperação policial entre Brasil e Estados Unidos.

Tensão diplomática entre os países

A decisão ocorre em meio a um episódio que elevou o nível de tensão diplomática entre os dois países. O Ministério das Relações Exteriores informou que a medida brasileira segue o princípio da reciprocidade e determina a interrupção imediata das funções do representante norte-americano em território nacional. O Itamaraty também criticou a postura dos Estados Unidos, afirmando que não houve respeito à “boa prática diplomática de diálogo” entre nações consideradas parceiras.

Contexto da decisão

O delegado da PF Marcelo Ivo de Carvalho atuava como oficial de ligação em Miami desde março de 2023, junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE). A missão, inicialmente temporária, havia sido prorrogada antes de sua substituição em 2026. O delegado participou da operação que levou à prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem em território estadunidense, em abril deste ano. O ex-parlamentar foi solto dois dias depois.

Reforço na Polícia Federal

No mesmo vídeo, Lula anunciou a contratação de mil novos profissionais para a Polícia Federal, como parte da estratégia de combate ao crime organizado. “Agora estou fazendo um decreto para que sejam chamados mais mil pessoas para a Polícia Federal. São 630 agentes, 160 escrivães, 120 delegados, 69 peritos e 21 papiloscopistas”, declarou.

O presidente também afirmou que orientou o ministro da Justiça a convocar servidores que estejam fora da PF para retornar às suas funções. “Recomendei ao meu ministro da Justiça que fizesse uma convocação a todos os agentes e delegados que estão prestando serviço fora da PF, em outro departamento, para que voltem à PF, porque nós assumimos um compromisso de fazer uma guerra contra o crime organizado e nós precisamos dos policiais em serviço da Polícia Federal e não em outro serviço”, disse.