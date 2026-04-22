Lula autoriza nomeação de mil novos policiais federais excedentes

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (22), decreto que autoriza a nomeação de mil candidatos excedentes aprovados no último concurso da Polícia Federal. A medida contempla cinco cargos e depende agora de publicação no Diário Oficial da União (DOU) para entrar em vigor.

Determinei hoje a contratação de 1.000 novos policiais federais, porque a segurança das famílias brasileiras e o combate ao crime não podem esperar. E porque a nossa PF merece estar cada dia mais forte, mais presente e mais atuante.



Apenas no ano passado, a PF conseguiu retirar… pic.twitter.com/rGQSbTxeQY April 22, 2026

As nomeações abrangem 705 vagas para agente de Polícia Federal, 176 para escrivão, 61 para delegado, 38 para perito criminal federal e 20 para papiloscopista.

Segundo o governo federal, o objetivo da medida é reforçar o quadro da Polícia Federal diante do déficit de servidores e do aumento da demanda por investigações.