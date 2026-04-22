Lula autoriza nomeação de mil novos policiais federais excedentes
Decreto assinado nesta quarta-feira (22) prevê convocação para cinco cargos e aguarda publicação no DOU
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (22), decreto que autoriza a nomeação de mil candidatos excedentes aprovados no último concurso da Polícia Federal. A medida contempla cinco cargos e depende agora de publicação no Diário Oficial da União (DOU) para entrar em vigor.
As nomeações abrangem 705 vagas para agente de Polícia Federal, 176 para escrivão, 61 para delegado, 38 para perito criminal federal e 20 para papiloscopista.
Segundo o governo federal, o objetivo da medida é reforçar o quadro da Polícia Federal diante do déficit de servidores e do aumento da demanda por investigações.