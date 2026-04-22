Oposição quer convocar delegado da PF expulso dos EUA após prisão de Ramagem

247 - A oposição no Senado intensificou a pressão por esclarecimentos sobre a atuação do delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, após sua saída dos Estados Unidos, em um caso relacionado à prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Parlamentares querem entender os motivos que levaram autoridades estadunidenses a determinarem a saída do agente brasileiro.

Segundo a CNN Brasil, a iniciativa foi apresentada pelo senador bolsonarista Jorge Seif (PL-SC), que protocolou o pedido de convocação do delegado Marcelo Ivo na Comissão de Segurança Pública.

Pedido de convocação no Senado

O requerimento foi encaminhado ao presidente do colegiado, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e tem como objetivo obter explicações formais sobre a atuação do delegado em território estadunidense. Para os parlamentares da oposição, a situação exige esclarecimentos diante da repercussão internacional do episódio.

No documento, os senadores afirmam que a publicação do governo dos Estados Unidos reforça a necessidade de investigação sobre a conduta do agente. Segundo o pedido, o delegado deve “prestar informações sobre os motivos que levaram as autoridades norte-americanas a determinarem sua expulsão”.

Governo dos EUA aponta tentativa de irregularidade

A controvérsia ganhou força após uma manifestação pública do Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos. Em mensagem divulgada nas redes sociais, o órgão afirmou que “nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso”. Embora não mencione o nome do delegado brasileiro, a declaração foi interpretada por parlamentares como indicativo de possível irregularidade na atuação do delegado.

Prisão de Alexandre Ramagem

O episódio está diretamente ligado à prisão de Alexandre Ramagem, ocorrida no dia 13 de abril pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). O ex-deputado foi inicialmente abordado por uma infração de trânsito, mas acabou detido por estar com situação migratória irregular.

O visto de turista de Ramagem havia expirado em março, e ele entrou no país utilizando passaporte diplomático previamente cancelado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Cooperação entre Brasil e Estados Unidos

Apurações indicam que o ex-parlamentar vinha sendo monitorado desde novembro do ano passado. O acompanhamento incluiu rastreamento de deslocamentos e cooperação entre autoridades brasileiras e norte-americanas, por meio de um oficial de ligação da Polícia Federal.

Pelas regras internacionais, agentes brasileiros não têm autorização para efetuar prisões em outros países. A atuação da Polícia Federal se limita à coleta de informações e ao compartilhamento com as autoridades locais, responsáveis pelas medidas legais.Após a prisão, Ramagem foi liberado dois dias depois.