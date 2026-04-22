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      Oposição quer convocar delegado da PF expulso dos EUA após prisão de Ramagem

      Senadores da bancada de oposição querem esclarecimentos sobre atuação ligada à prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos

      Marcelo Ivo de Carvalho (Foto: Reprodução/YouTube)

      247 - A oposição no Senado intensificou a pressão por esclarecimentos sobre a atuação do delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, após sua saída dos Estados Unidos, em um caso relacionado à prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Parlamentares querem entender os motivos que levaram autoridades estadunidenses a determinarem a saída do agente brasileiro. 

      Segundo a CNN Brasil, a iniciativa foi apresentada pelo senador bolsonarista Jorge Seif (PL-SC), que protocolou o pedido de convocação do delegado Marcelo Ivo na Comissão de Segurança Pública. 

      Pedido de convocação no Senado

      O requerimento foi encaminhado ao presidente do colegiado, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e tem como objetivo obter explicações formais sobre a atuação do delegado em território estadunidense. Para os parlamentares da oposição, a situação exige esclarecimentos diante da repercussão internacional do episódio.

      No documento, os senadores afirmam que a publicação do governo dos Estados Unidos reforça a necessidade de investigação sobre a conduta do agente. Segundo o pedido, o delegado deve “prestar informações sobre os motivos que levaram as autoridades norte-americanas a determinarem sua expulsão”.

      Governo dos EUA aponta tentativa de irregularidade

      A controvérsia ganhou força após uma manifestação pública do Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos. Em mensagem divulgada nas redes sociais, o órgão afirmou que “nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso”. Embora não mencione o nome do delegado brasileiro, a declaração foi interpretada por parlamentares como indicativo de possível irregularidade na atuação do delegado.

      Prisão de Alexandre Ramagem

      O episódio está diretamente ligado à prisão de Alexandre Ramagem, ocorrida no dia 13 de abril pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). O ex-deputado foi inicialmente abordado por uma infração de trânsito, mas acabou detido por estar com situação migratória irregular.

      O visto de turista de Ramagem havia expirado em março, e ele entrou no país utilizando passaporte diplomático previamente cancelado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

      Cooperação entre Brasil e Estados Unidos

      Apurações indicam que o ex-parlamentar vinha sendo monitorado desde novembro do ano passado. O acompanhamento incluiu rastreamento de deslocamentos e cooperação entre autoridades brasileiras e norte-americanas, por meio de um oficial de ligação da Polícia Federal.

      Pelas regras internacionais, agentes brasileiros não têm autorização para efetuar prisões em outros países. A atuação da Polícia Federal se limita à coleta de informações e ao compartilhamento com as autoridades locais, responsáveis pelas medidas legais.Após a prisão, Ramagem foi liberado dois dias depois.

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