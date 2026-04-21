PL pede convocação de Andrei Rodrigues após expulsão de delegado brasileiro dos EUA
Delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuou na prisão de Alexandre Ramagem, deixará os EUA por decisão do governo Trump
247 - O deputado federal Hélio Rodrigues (PL-RJ) protocolou na Câmara um pedido de convocação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para que explique a expulsão, pelo governo dos Estados Unidos, do delegado Marcelo Ivo de Carvalho do país.
Mais cedo, o escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental da Casa Branca, dos Estados Unidos, anunciou a expulsão de um funcionário brasileiro, que, segundo o comunicado, teria "manipulado" o sistema de imigração para driblar pedidos de extradição e promover uma "caça às bruxas" nos EUA.
O órgão é ligado ao Departamento de Estado dos EUA. O tuíte foi repostado pela conta oficial da embaixada dos EUA no Brasil.
O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), é coautor do pedido de convocação. Em nota, Lopes classifica o caso como "grave". O episódio, escreveu, "causa preocupação não apenas pela conduta individual, mas pelos possíveis impactos na credibilidade das instituições brasileiras no cenário internacional".
O deputado busca explicações sobre as circunstâncias da atuação do agente, se houve respaldo institucional ou ação isolada e quais medidas já foram adotadas diante do ocorrido.
"O Brasil precisa de respostas claras. A atuação de servidores públicos no exterior deve estar à altura da responsabilidade que o cargo exige, respeitando leis, acordos internacionais e a soberania de outras nações", escreveu.
Marcelo Ivo de Carvalho atuou na prisão do ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem.
Ivo exerce a função de oficial de ligação da PF junto ao ICE, órgão de repressão à imigração nos EUA.
Ramagem foi preso nos EUA no último dia 13 e posteriormente solto, no último dia 15. À época de sua prisão, a PF informou em nota que ela foi decorrente de cooperação policial internacional entre Brasil e EUA.
Ramagem, que fugiu para os EUA, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por envolvimento na trama golpista.