PL pede convocação de Andrei Rodrigues após expulsão de delegado brasileiro dos EUA

247 - O deputado federal Hélio Rodrigues (PL-RJ) protocolou na Câmara um pedido de convocação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para que explique a expulsão, pelo governo dos Estados Unidos, do delegado Marcelo Ivo de Carvalho do país.

Mais cedo, o escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental da Casa Branca, dos Estados Unidos, anunciou a expulsão de um funcionário brasileiro, que, segundo o comunicado, teria "manipulado" o sistema de imigração para driblar pedidos de extradição e promover uma "caça às bruxas" nos EUA.

O órgão é ligado ao Departamento de Estado dos EUA. O tuíte foi repostado pela conta oficial da embaixada dos EUA no Brasil.

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), é coautor do pedido de convocação. Em nota, Lopes classifica o caso como "grave". O episódio, escreveu, "causa preocupação não apenas pela conduta individual, mas pelos possíveis impactos na credibilidade das instituições brasileiras no cenário internacional".

O deputado busca explicações sobre as circunstâncias da atuação do agente, se houve respaldo institucional ou ação isolada e quais medidas já foram adotadas diante do ocorrido.

"O Brasil precisa de respostas claras. A atuação de servidores públicos no exterior deve estar à altura da responsabilidade que o cargo exige, respeitando leis, acordos internacionais e a soberania de outras nações", escreveu.

Marcelo Ivo de Carvalho atuou na prisão do ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem.

Ivo exerce a função de oficial de ligação da PF junto ao ICE, órgão de repressão à imigração nos EUA.

Ramagem foi preso nos EUA no último dia 13 e posteriormente solto, no último dia 15. À época de sua prisão, a PF informou em nota que ela foi decorrente de cooperação policial internacional entre Brasil e EUA.

Ramagem, que fugiu para os EUA, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por envolvimento na trama golpista.