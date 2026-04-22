Governo Lula aguarda informações para decidir sobre retaliação aos EUA

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não deve adotar medidas de retaliação contra os Estados Unidos enquanto aguarda esclarecimentos sobre a decisão que levou ao afastamento de um delegado da Polícia Federal (PF) em território norte-americano, segundo Valdo Cruz, do G1. A avaliação dentro do governo é de cautela até que os fatos sejam completamente esclarecidos e formalmente comunicados pelas autoridades dos EUA.

Assessores próximos ao presidente ressaltam que, até o momento, não houve comunicação oficial ao Brasil sobre o episódio envolvendo o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava como adido da PF em Miami. Além disso, destacam que as circunstâncias do caso ainda precisam ser detalhadas, o que deve ocorrer após o delegado prestar esclarecimentos ao diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues.

Avaliação interna e possível reciprocidade

Nos bastidores do governo brasileiro, a orientação é evitar uma escalada diplomática prematura. Assessores lembram que a decisão de reagir com base no princípio da reciprocidade — quando um país responde a uma medida adotada por outro — só deve ser considerada caso fique comprovado que houve motivação política ou ideológica por parte do governo norte-americano no episódio ligado à prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem.

Caso contrário, a tendência é que o Brasil mantenha a resposta no campo das críticas diplomáticas, sem adotar medidas mais duras.

Falta de comunicação oficial gera cautela

O Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal aguardam um comunicado formal dos Estados Unidos sobre a decisão de solicitar que o delegado deixe o país. A avaliação interna é de que, ao tornar pública a medida, o governo norte-americano também deveria formalizar a comunicação ao Brasil.

Sem esse posicionamento oficial, autoridades brasileiras consideram prematuro tirar conclusões sobre as razões que levaram à decisão.

Pressões políticas e tensão diplomática

O episódio ocorre em meio a um ambiente de atenção dentro do governo brasileiro sobre a atuação de aliados de Jair Bolsonaro (PL) junto a representantes ligados ao governo de Donald Trump. Segundo interlocutores, há preocupação de que essas articulações possam contribuir para aumentar tensões entre Brasil e Estados Unidos, especialmente após a prisão de Alexandre Ramagem.

Por outro lado, diplomatas brasileiros também avaliam que a atuação recente do delegado Marcelo Ivo de Carvalho pode ter ultrapassado limites e gerado desconforto junto às autoridades norte-americanas.

Contexto da decisão americana

A determinação para que o delegado brasileiro deixasse os Estados Unidos foi tomada no dia seguinte à prisão de Ramagem, caso no qual ele teve participação. Carvalho atuava como oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE).

No meio diplomático, medidas como convocar representantes para prestar esclarecimentos são consideradas sinais formais de insatisfação entre países. Ainda assim, especialistas destacam que esse tipo de procedimento não é inédito nas relações internacionais envolvendo os Estados Unidos.