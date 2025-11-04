TV 247 logo
      Buscar
      Chico Vigilante avatar

      Chico Vigilante

      Deputado distrital e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Legislativa do DF

      600 artigos

        HOME > blog

        O campo de extermínio: a barbárie como política de segurança no Rio

        A memória das vítimas exige que transformemos nossa indignação em ação legislativa consistente

        Rio de Janeiro (RJ) - 28/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após chacina policial matar ao menos 121 pessoas (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

        A declaração do presidente Lula ao qualificar a operação policial no Rio de Janeiro como "matança" e "desastrosa" explicita o que há muito sabemos: o Estado brasileiro opera com duas mãos. Uma que deveria proteger e outra que extermina.

        A frieza do governador Cláudio Castro ao classificar essa carnificina como "sucesso" revela a naturalização de uma política de morte que tem cor, classe e endereço definidos. Não estamos diante de um caso isolado, mas da expressão máxima de um projeto genocida que se instalou nas estruturas de segurança pública.

        Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

        Como parlamentar que sempre lutou pelos direitos das comunidades mais vulneráveis, vejo na chacina do Rio o reflexo do que combatemos cotidianamente em nossas cidades. A cena dos corpos alinhados em praça pública, recuperados pelos próprios moradores, é a antítese do Estado Democrático de Direito. 

        Essa exposição pública dos mortos representa a quebra do pacto social e a transformação da política de segurança em espetáculo de terror. O que vimos não foi uma operação policial, mas um ritual de poder que tem como objetivo a subjugação pela violência.

        A determinação do ministro Alexandre de Moraes para preservar as provas da operação, embora necessária, chega tardiamente. A participação da Polícia Federal nas investigações é fundamental, mas insuficiente diante da magnitude do ocorrido. Precisamos questionar: quantas operações como esta aconteceram sem qualquer escrutínio? Quantos corpos foram enterrados sem perícia adequada? A verdade que buscamos não está apenas nos detalhes desta ação específica, mas no padrão histórico de violência que a tornou possível.

        A defesa dos direitos humanos, princípio que sempre guiou minha atuação parlamentar, é hoje um compromisso contra essa barbárie que testemunhamos no Rio de Janeiro. Quando o Estado passa a tratar parcela da população como inimiga a ser eliminada, estamos diante do chamado "Estado de exceção permanente". A transformação de mandados de prisão em licença para matar não é falha operacional; é a materialização de um projeto político que nega a humanidade dos pobres e negros.

        A mobilização do governo federal através dos ministérios da Justiça, Direitos Humanos e Igualdade Racial demonstra o reconhecimento da gravidade institucional do caso. Porém, não podemos nos contentar com medidas reativas. É necessário um profundo processo de desmontagem da cultura militarista que impera nas nossas polícias. A audiência no STF representa uma oportunidade histórica para que o Judiciário assuma seu papel de freio a esses excessos, mas a mudança estrutural depende do Legislativo.

        O governador do Rio, ao celebrar o massacre, revela a face mais perversa de uma política de segurança que já mostrou seu fracasso ao longo de décadas. Seu "sucesso" é medido em corpos, não em vidas salvas, não em comunidades pacificadas, não em direitos garantidos. Essa lógica da guerra como solução apenas reproduz o ciclo de violência, alimentando o mesmo crime que diz combater enquanto destrói o tecido social.

        Portanto, não basta apurar. É preciso desconstruir. Como legislador, reforço meu compromisso com a pauta da desmilitarização das polícias, com o fortalecimento das ouvidorias externas e com a implementação de um modelo de segurança cidadã. A memória das vítimas exige que transformemos nossa indignação em ação legislativa consistente. O melhor tributo que podemos oferecer a essas 119 vidas é a construção de um novo paradigma de segurança pública.

        O grito que ecoa do Rio de Janeiro não é apenas por justiça, mas por existência. Enquanto parlamentar, permanecerei na trincheira da resistência democrática, certos de que a única segurança verdadeira é aquela que protege vidas, não que as elimina. O Brasil precisa escolher entre ser um país que mata ou um país que cuida. E nossa posição, como sempre, é pela vida.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados