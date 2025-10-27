O desmonte da farsa: a agonia política da extrema-direita brasileira

A recente reunião entre o presidente Lula e Donald Trump serviu como um revelador raio-X da frágil construção política que sustenta o bolsonarismo no Brasil. A frustração melancólica que se abateu sobre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro não é um mero capricho do humor político, mas a constatação amarga de que seu projeto, atrelado a um fenômeno estrangeiro e superficial, está com os dias contados.

A cena é quase patética: enquanto a diplomacia brasileira, sob a liderança de Lula, reconquista espaços e estabelece diálogos pragmáticos com todas as potências, a extrema-direita tupiniquim chora nos bastidores porque seu ídolo externo não lhe deu a mão. É o fim da festa para quem sempre apostou no circo.

A investida internacional do deputado Eduardo Bolsonaro, que se imaginava um grande articulador global, mostrou-se um fiasco estrondoso. A figura do filho do ex-presidente, longe de ser um estadista, tornou-se um símbolo do amadorismo e da subserviência que marcaram a gestão passada. Enquanto isso, ele próprio evade-se do país, fugindo das responsabilidades jurídicas que o aguardam aqui.

A reação pública da família Bolsonaro, tentando minimizar o encontro, foi um espetáculo de má-fé e desespero. As declarações do senador Flávio Bolsonaro, afirmando que Lula teme enfrentar seu pai, são uma tentativa cômica de inverter a realidade. As pesquisas, frias e democráticas, desmentem essa narrativa falaciosa. O presidente Lula lidera todos os cenários eleitorais, enquanto o nome Bolsonaro, seja qual for o portador, é sinônimo de derrota anunciada. A alegação de que Bolsonaro foi assunto na reunião é o uivo de quem foi deixado para trás pela história e tenta, a qualquer custo, criar relevância onde já não existe.

Os números da recente Paraná Pesquisas são um retrato fiel do novo momento político que vivemos. O presidente Lula não apenas está à frente, mas consolida sua liderança em um espectro amplo de simulações. É significativo que a maior vantagem do presidente seja justamente contra Flávio Bolsonaro, a aposta dinástica da família. O povo brasileiro, que sofreu na pele com o desmonte das políticas públicas, o incentivo à violência e a gestão caótica da pandemia, não deseja o retorno desse projeto de morte. A direita, sem rumo e sem um líder viável, se apega a figuras como Tarcísio de Freitas ou mesmo a Michelle Bolsonaro, mas os dados mostram que nenhum deles consegue romper a solidez do apoio a Lula.

O sentimento de "traição" que os bolsonaristas dirigem a assessores de Trump, como o advogado Martin de Luca, é a cereja do bolo da ingenuidade política. Eles acreditaram piamente em uma aliança ideológica sólida, quando, na verdade, eram apenas peças descartáveis em um jogo de interesses maior. O trumpismo, assim como o bolsonarismo, é um movimento de poder personalista, que não cultiva lealdades, apenas conveniências. A reaproximação de Trump com Lula é um ato que desnuda a fragilidade da "aliança" que os bolsonaristas julgavam ter forjado. Foram usados e, agora, descartados.

Este episódio todo escancara a profunda crise de representatividade e projeto da direita brasileira. Eles se esgotaram no culto à personalidade, na guerra cultural vazia e na submissão a agendas internacionais. Não possuem um plano para o Brasil, apenas ódio e ressentimento. Enquanto nós, do campo progressista, trabalhamos para reconstruir o país, recompor o orçamento social, fortalecer a educação pública e reinserir o Brasil no mundo, a oposição de extrema-direita se contenta em choramingar por uma reunião que não conseguiu impedir. Sua agenda é o lamento.

Portanto, que a melancolia dos bolsonaristas ecoe como um canto da derrota de um projeto que nunca se preocupou com o Brasil e com seu povo. O nosso trabalho, liderado pelo presidente Lula, segue adiante, reconquistando a credibilidade internacional e, mais importante, reconstruindo a vida daqueles que mais precisam. O povo brasileiro já escolheu seu caminho, e as pesquisas e a realidade mostram que esse caminho não tem espaço para o bolsonarismo e suas ilusões tristes. O futuro já começou, e ele é de reconstrução e esperança.