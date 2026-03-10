O catastrofismo, concepção de direita

O catastrofismo é a concepção segundo a qual tudo tende para o pior. É uma visão pessimista das coisas. O que tinha que dar errado vai dar errado. A pior das hipóteses acontece.

O mundo é como é, é sua pior versão. E daqui pra frente vai sempre piorar. Bem que eu avisei!

O pessimista seria então um realista. Apenas descreveria um mundo que vai para o pior dos mundos.

Mas se o catastrofista tivesse razão, estaríamos lascados. Tudo de ruim que tem este mundo, que mal suportamos, não teria jeito. Tudo iria daqui para uma versão pior do que o já insuportável mundo atual!

Mas eu sou um otimista, por mais imbecil que possa parecer para muitos. Desde a primeira juventude fui um militante político. Por definição, alguém que acha que dá para mudar o mundo para melhor. Muito melhor, ou pelo menos um pouco melhor. Senão não vale a pena ser militante. Lutar por quê?

O pessimista não acha que as coisas poderiam ser melhores. Tudo seria daqui pra pior. Então militar por quê? Para evitar que venha um mundo pior ainda?

Por ser uma deformação. Mas viver sem ser militante foi sempre, para mim e para uma parte de uma geração, pelo menos, o que dá sentido à vida.

Vivemos o golpe militar anunciado e a ditadura militar mais longa do continente: 21 anos! Maria Conceição Tavares chorava quando via gente dizendo que aquilo não ia demorar muito, que os golpistas já estavam brigando entre si!

Ela chorava e se lembrava que em Portugal, no começo do salazarismo, também se dizia isso. E durou uma eternidade!

Ela tinha razão também nisso! Mas era preciso acreditar que se poderia derrubar a ditadura. Que aquelas pichações que fazíamos em tantas intermináveis noites — "Abaixo a ditadura!" — tinha que ser possível!

Se nos disséssemos que ainda passaria mais de duas décadas, quem sabe se não desanimaríamos. Mas o militante sempre acredita que o futuro poderá ser melhor, que será melhor. Que depois do capitalismo virá o socialismo. Que o mundo caminha para o socialismo! Que a Revolução Cubana vinha para confirmar isso, na América Latina também!

Enfim, catástrofes sempre houve, ninguém garante que elas não voltem. Afinal, mesmo depois dos excelentes governos do PT, deu Bolsonaro! Quem diria?

Mas o mundo está melhor que no século passado? Na América Latina e no Brasil, com certeza. Saímos da ditadura no Brasil e em vários outros países do continente: Argentina, Chile, Uruguai, entre outros. Mostrou que dava, por mais fortes que eles tenham sido, por mais repressão, tortura, condenações.

O Brasil continua sendo insuportavelmente desigual. Tanta riqueza de um lado, tanta pobreza e miséria, de gente vivendo nas ruas, de outro. Mas tem melhorado, com as políticas sociais dos governos do PT.

Os governos do PT, neste século, são o que de melhor o Brasil já teve. Os pessimistas não poderiam imaginar que fosse possível. Talvez nem mesmo alguns otimistas.

Mas aí está o Brasil do Lula! Nunca a economia cresceu tanto, nunca foram gerados tantos empregos com carteira assinada! Quem diria que o Lula seria eleito presidente do Brasil, se tornasse o melhor presidente da nossa história e agora estivesse prestes a ser o primeiro brasileiro a ser quatro vezes presidente do país!

Não é o melhor dos mundos possíveis. Tem sido o melhor Brasil possível. Não prova que os otimistas tínhamos razão. Mas que os pessimistas certamente erraram!