Nordeste lidera queda do desemprego no Brasil em 2025

247 - A taxa de desemprego no Brasil atingiu em 2025 o menor nível da série histórica, com média anual de 5,6%. O resultado representa queda em relação a 2024, quando o índice havia sido de 6,6%, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) analisados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do Banco do Nordeste, a região Nordeste apresentou a maior redução do desemprego entre todas as regiões do país, com recuo de 1,2 ponto percentual entre 2024 e 2025.

Queda do desemprego alcança todos os estados do Nordeste

A redução da taxa de desocupação foi registrada em todos os estados nordestinos no período analisado. Os maiores recuos ocorreram na Paraíba e em Pernambuco. Na Paraíba, a taxa de desemprego caiu de 8,3% para 6,0%. Já em Pernambuco, o índice encerrou 2025 em 8,7%, após redução de 2,2 pontos percentuais.

A pesquisadora do Etene, Hellen Saraiva Leão, atribui o desempenho ao fortalecimento da atividade econômica regional. “A queda mais expressiva da taxa de desocupação no Nordeste está associada ao dinamismo do mercado de trabalho e ao crescimento da atividade econômica na região”, afirmou.

Número de trabalhadores ocupados atinge recorde

O levantamento também aponta crescimento do número de pessoas empregadas na região. Em 2025, o Nordeste alcançou cerca de 22,9 milhões de trabalhadores ocupados, alta de 1,2% em comparação com o ano anterior.

Maranhão e Paraíba registraram os maiores avanços no número de ocupados. Bahia, Pernambuco e Ceará continuam concentrando as maiores participações no total de empregos da região.

Outro indicador positivo foi o rendimento médio do trabalho. Em todo o Brasil, o valor médio foi estimado em R$ 3.560 em 2025, crescimento de 5,7% em relação a 2024. No Nordeste, o aumento foi de 6,0%. Mesmo com o avanço, a região ainda apresenta o menor rendimento médio do país, estimado em R$ 2.475.

Para Hellen Saraiva Leão, os números indicam um momento favorável para o mercado de trabalho regional. “A população ocupada no Nordeste alcançou um patamar histórico em 2025, impulsionada pelo crescimento do PIB regional, estimado em 2,3%, acima da média nacional (+2,2%)”, destacou.

Crédito público impulsiona geração de empregos

O gerente do Etene, Allisson Martins, destacou também o impacto das operações de crédito do Banco do Nordeste na dinâmica econômica da região. “Segundo nossas estimativas, as operações de crédito do banco contribuíram para a geração e manutenção de mais de 620 mil empregos diretos e indiretos ao longo do ano, em toda a sua área de atuação, além de elevar a massa salarial da região em mais de R$ 9,1 bilhões. Esses números mostram que o crédito público orientado ao desenvolvimento tem um impacto concreto na vida das pessoas e na dinâmica do emprego no Nordeste”, afirmou.