O despertar da honestidade

Algo está ruindo na extrema direita brasileira. A exposição, em praça pública, das mentiras de Flávio Bolsonaro sobre sua relação íntima com a máfia do Banco Master e os milhões nebulosos para um filme sobre seu pai não é um caso isolado. É sintoma de um método.

Os extremistas não disputam projetos: fabricam versões falsas da realidade. Não apenas criticam adversários, mas tentam transformá-los em inimigos morais a serem destruídos. E o principal alvo dessa máquina de moer reputações sempre foi Luiz Inácio Lula da Silva.

A rejeição a Lula - que persiste em algumas parcelas - não pode, portanto, ser tratada como “natural” ou espontânea. Ela foi produzida artificialmente por uma indústria profissional da mentira. Foi construída durante anos com fake news, manipulação emocional, vídeos falsos, manchetes distorcidas, acusações sem prova e campanhas massivas de desinformação.

Milhões de brasileiros foram expostos diariamente à mesma narrativa: “Lula ladrão”. Uma mentira repetida à exaustão até se infiltrar no senso comum. Não importava a ausência de provas definitivas, as anulações dos processos ou a destruição da credibilidade da Lava Jato. O objetivo nunca foi buscar verdade ou justiça. Era produzir ódio político através da repetição.

E é aqui que mora o ponto central: a rejeição a Lula foi construída em cima de mentiras. Não de fatos. Não de provas. Mentiras organizadas politicamente por grupos que hoje aparecem associados a esquemas obscuros, fraudes financeiras e relações íntimas com mafiosos do sistema econômico.

A mesma máquina que mentiu sobre urnas eletrônicas, vacinas, golpe de Estado e corrupção inexistente nas eleições é a que passou anos tentando convencer o país de que Lula era o símbolo máximo da desonestidade nacional.

E se mentiram tanto e o tempo todo, é chegada a hora de perceber o óbvio: mentiram, sobretudo, a respeito de Lula.

Mas a maior fraude financeira da história do Brasil explode justamente no colo dos que mentem sobre Lula. E deixa claro como o dia que o discurso “contra o sistema” era só de palanque. Porque por baixo dos panos, os que posavam de “combatentes da corrupção”, estão metidos em denúncias gravíssimas, têm relações diretas com o crime organizado e roubam milhões por meio de grandes fraudes.

Por isso, depois de tudo o que já foi revelado, quem persiste no transe bolsonarista está ignorando, deliberadamente, que foi enganado durante anos por um grupo político que transformou fake news em método de poder.

2026, contudo, traz uma oportunidade de escolha: continuar rejeitando Lula com base nas mesmas narrativas falsas produzidas pela máquina bolsonarista; ou permitir o despertar da honestidade e escolher a verdade em lugar da mentira.