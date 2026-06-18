O esporte revela aquilo que muitas vezes o mundo não quer enxergar

Existe algo de profundamente humano nas grandes competições esportivas. Copa do Mundo, Olimpíadas e torneios internacionais não mobilizam apenas torcidas, eles aproximam pessoas de histórias reais, marcadas por superação, desigualdade, coragem e esperança.

Recentemente, o mundo se emocionou com o relato do goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde. Aos 40 anos, vivendo um dos momentos mais importantes da carreira, ele contou que sua mãe não conseguiu acompanhar o jogo por dificuldades financeiras e problemas com visto. Também falou dos avós, que o criaram durante a infância e já haviam falecido. Chorou diante das câmeras ao lembrar que demorou décadas para alcançar aquele momento e que, mesmo sem imaginar quando criança viver algo parecido, finalmente podia dizer ao seu “eu” mais jovem que tudo havia valido a pena.

Em poucas horas, milhões de pessoas passaram a conhecer sua história. O que antes era apenas um perfil com poucos seguidores transformou-se em uma corrente global de apoio e carinho. Brasileiros, inclusive, mobilizaram-se para segui-lo, compartilhar sua trajetória e demonstrar afeto. Um gesto simples, mas extremamente simbólico.

O esporte tem essa capacidade rara de despertar coletividade em tempos tão individualistas.

Nas Olimpíadas também vimos histórias que emocionaram o país. A ginasta brasileira Lorrane Oliveira conquistou uma medalha histórica poucos meses após perder a irmã mais nova. Mesmo atravessando o luto, encontrou forças para continuar competindo e transformou a dor em homenagem, dedicação e resistência.

Por trás de cada medalha, defesa, corrida ou apresentação, existem pessoas reais. Atletas que muitas vezes enfrentam pobreza, ausência de estrutura, saudade da família, preconceito, luto e inúmeras barreiras invisíveis para chegar onde chegaram.

As grandes competições revelam ao mundo a diversidade humana. Vemos países pequenos dividindo espaço com grandes potências, atletas vindos de realidades completamente diferentes compartilhando o mesmo palco e sonhos semelhantes. Mas também enxergamos desigualdades profundas, quem teve acesso a investimento, quem precisou lutar sozinho, quem precisou sobreviver antes mesmo de competir.

Talvez seja exatamente por isso que esses eventos mexam tanto conosco. Porque eles nos lembram que a humanidade ainda é capaz de se reconhecer na dor e na vitória do outro.

Quando uma torcida inteira se emociona com a história de alguém que nunca viu antes, quando milhões passam a apoiar um atleta desconhecido apenas porque compreenderam sua trajetória, nasce algo maior do que o esporte. Nasce empatia, nasce pertencimento, nasce comunidade. Precisamos preservar esse espírito também fora das arenas.

Que a emoção que sentimos durante uma Copa do Mundo ou Olimpíada não dure apenas noventa minutos ou o tempo de uma cerimônia de medalhas. Que ela nos inspire a construir uma sociedade mais solidária, inclusiva e humana, onde ninguém precise vencer sozinho para finalmente ser visto.