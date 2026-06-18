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      Verônica Lima

      Deputada estadual pelo Rio de Janeiro, eleita em 2022 com 55.738 votos, e atualmente exerce seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), onde preside a Comissão Permanente de Cultura.

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        O esporte revela aquilo que muitas vezes o mundo não quer enxergar

        O esporte tem a capacidade rara de despertar coletividade em tempos tão individualistas

        Copa do Mundo (Foto: REUTERS/Claudia Greco)
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        Existe algo de profundamente humano nas grandes competições esportivas. Copa do Mundo, Olimpíadas e torneios internacionais não mobilizam apenas torcidas, eles aproximam pessoas de histórias reais, marcadas por superação, desigualdade, coragem e esperança.

        Recentemente, o mundo se emocionou com o relato do goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde. Aos 40 anos, vivendo um dos momentos mais importantes da carreira, ele contou que sua mãe não conseguiu acompanhar o jogo por dificuldades financeiras e problemas com visto. Também falou dos avós, que o criaram durante a infância e já haviam falecido. Chorou diante das câmeras ao lembrar que demorou décadas para alcançar aquele momento e que, mesmo sem imaginar quando criança viver algo parecido, finalmente podia dizer ao seu “eu” mais jovem que tudo havia valido a pena.

        Em poucas horas, milhões de pessoas passaram a conhecer sua história. O que antes era apenas um perfil com poucos seguidores transformou-se em uma corrente global de apoio e carinho. Brasileiros, inclusive, mobilizaram-se para segui-lo, compartilhar sua trajetória e demonstrar afeto. Um gesto simples, mas extremamente simbólico.

        O esporte tem essa capacidade rara de despertar coletividade em tempos tão individualistas.

        Nas Olimpíadas também vimos histórias que emocionaram o país. A ginasta brasileira Lorrane Oliveira conquistou uma medalha histórica poucos meses após perder a irmã mais nova. Mesmo atravessando o luto, encontrou forças para continuar competindo e transformou a dor em homenagem, dedicação e resistência.

        Por trás de cada medalha, defesa, corrida ou apresentação, existem pessoas reais. Atletas que muitas vezes enfrentam pobreza, ausência de estrutura, saudade da família, preconceito, luto e inúmeras barreiras invisíveis para chegar onde chegaram.

        As grandes competições revelam ao mundo a diversidade humana. Vemos países pequenos dividindo espaço com grandes potências, atletas vindos de realidades completamente diferentes compartilhando o mesmo palco e sonhos semelhantes. Mas também enxergamos desigualdades profundas, quem teve acesso a investimento, quem precisou lutar sozinho, quem precisou sobreviver antes mesmo de competir.

        Talvez seja exatamente por isso que esses eventos mexam tanto conosco. Porque eles nos lembram que a humanidade ainda é capaz de se reconhecer na dor e na vitória do outro.

        Quando uma torcida inteira se emociona com a história de alguém que nunca viu antes, quando milhões passam a apoiar um atleta desconhecido apenas porque compreenderam sua trajetória, nasce algo maior do que o esporte. Nasce empatia, nasce pertencimento, nasce comunidade. Precisamos preservar esse espírito também fora das arenas.

        Que a emoção que sentimos durante uma Copa do Mundo ou Olimpíada não dure apenas noventa minutos ou o tempo de uma cerimônia de medalhas. Que ela nos inspire a construir uma sociedade mais solidária, inclusiva e humana, onde ninguém precise vencer sozinho para finalmente ser visto.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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