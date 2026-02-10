TV 247 logo
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      234 artigos

        O fim da democracia norte-americana

        A escalada autoritária sob o governo Trump expõe riscos reais à democracia dos EUA e reforça o alerta para que o Brasil não repita o mesmo caminho

        Policiais agridem um manifestante que bloqueava a entrada da garagem do Edifício Federal de Los Angeles após múltiplas detenções pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), no centro de Los Angeles, Califórnia, EUA, em 6 de junho de 2025 (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

        A democracia não costuma morrer de uma vez. Ela vai sendo tensionada, corroída, esvaziada por dentro. O que se observa nos Estados Unidos sob o governo Trump é justamente esse processo: uma sequência de decisões e gestos políticos que, somados, desenham um preocupante enfraquecimento das bases democráticas.

        A atuação do ICE tornou-se um dos símbolos mais visíveis dessa escalada. A política de perseguição agressiva a imigrantes, com operações espetaculosas e detenções em massa, ultrapassa o debate legítimo sobre controle migratório e assume contornos de intimidação social, inclusive naturalizando a morte de cidadãos norte-americanos por esses agentes. Mais grave ainda é o envio de agentes federais para atuar de maneira ostensiva em estados e cidades governados por democratas, muitas vezes à revelia das autoridades locais, tensionando o pacto federativo e criando uma espécie de intervenção política indireta.

        A democracia também se enfraquece nos gestos simbólicos. A exclusão de governadores democratas de eventos tradicionais que historicamente reuniam lideranças de ambos os partidos com o presidente — inclusive a ausência de convite ao único governador negro do país — não é mero detalhe protocolar. É sinalização política de que o diálogo institucional deixa de ser regra para dar lugar à lógica da exclusão e do adversário como inimigo.

        Há ainda o uso do orçamento como instrumento de pressão. O corte ou bloqueio de verbas destinadas a áreas sensíveis, como saúde pública, em estados governados pela oposição, não se enquadra apenas como divergência administrativa. Trata-se de uma prática que instrumentaliza políticas públicas para punir o povo em nome de divergências políticas, ferindo o princípio de que o Estado deve servir à população independentemente da cor partidária de seus governantes.

        A retórica constante de deslegitimação de eleições, ataques à imprensa, confrontos com o Judiciário e estímulo à polarização permanente completam esse quadro. Democracias vivem do respeito às regras do jogo, da alternância de poder e da confiança nas instituições. Quando o próprio chefe do Executivo coloca esses pilares sob suspeita contínua, o sistema passa a operar sob tensão permanente.

        Não por acaso, manifestações de rua e mobilizações da sociedade civil têm se multiplicado nos Estados Unidos. Parte significativa da população percebe que a normalização de práticas autoritárias corrói silenciosamente o regime democrático. A história mostra que erosões institucionais nem sempre são abruptas; muitas vezes acontecem sob o manto da legalidade formal.

        Esse modelo não é distante da realidade brasileira. Foi exatamente esse tipo de projeto que a família Bolsonaro tentou implementar no Brasil, seja pela via eleitoral, seja pela tentativa de ruptura institucional entre 2022 e 2023. A afinidade política e discursiva não era coincidência. Documentos já tornados públicos indicam, inclusive, a circulação de recursos e articulações internacionais que levantam questionamentos sobre financiamentos e conexões transnacionais de grupos extremistas. Parte dos documentos do caso Epstein que vieram a público confirma o repasse de milhões de dólares a pessoas no Brasil.

        O Brasil escapou de um processo mais profundo de deterioração democrática graças à resistência institucional e à reação da sociedade. Mas o alerta permanece. O que se observa nos Estados Unidos não pode ser tratado como modelo a ser seguido. Ao contrário, deve servir de advertência.

        A democracia norte-americana, com sua tradição e seus freios institucionais, certamente reagirá. As manifestações nas ruas indicam que parte expressiva da sociedade não aceita a substituição do diálogo pelo confronto permanente. Muito provavelmente, essa inflexão autoritária será rechaçada pelos próprios eleitores.

        O fim da democracia não é inevitável — e, por isso, exige vigilância constante. Essa é uma lição que vale tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

