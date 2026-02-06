TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Pai relata traumas do filho após detenção pelo ICE, nos EUA

      Segundo Adrian Alexander Conejo Arias, o filho acorda chorando durante a madrugada, assustado com a possibilidade de a família ser separada novamente

      Pessoas marcham pela Ponte do Brooklyn contra o presidente dos EUA, Donald Trump, e o ICE em Nova York, EUA (Foto: Eduardo Munoz/Reuters)

      247 - O pai do pequeno Liam Conejo Arias, de 5 anos, afirmou que a criança passou a viver em estado de medo após ter sido detida com ele por mais de uma semana pelo ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos. Segundo Adrian Alexander Conejo Arias, o filho acorda chorando durante a madrugada, assustado com a possibilidade de a família ser separada novamente.

      O relato foi feito em entrevista ao site Noticias Telemundo, na qual o pai descreveu mudanças profundas no comportamento do menino desde o período de detenção. De acordo com Adrian, a criança não voltou a ser a mesma após o episódio.

      Segundo ele, Liam acorda frequentemente chamando pelo pai e demonstrando sinais de desespero. “Ele me liga quando acorda e diz: 'Papai, papai', então eu tenho que ir até ele”, afirmou Adrian durante a entrevista.

      A família retornou a Minneapolis no último sábado (31), depois que um juiz federal determinou a libertação de pai e filho enquanto aguardam a análise de seus pedidos de asilo. A decisão judicial permitiu que ambos deixassem a custódia do ICE e seguissem o processo em liberdade.

      O caso evidencia os impactos psicológicos relatados por famílias submetidas a detenções migratórias nos Estados Unidos, especialmente quando crianças estão envolvidas e permanecem sob custódia durante a tramitação de solicitações de asilo.

      Artigos Relacionados

      Tags