Pai relata traumas do filho após detenção pelo ICE, nos EUA

247 - O pai do pequeno Liam Conejo Arias, de 5 anos, afirmou que a criança passou a viver em estado de medo após ter sido detida com ele por mais de uma semana pelo ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos. Segundo Adrian Alexander Conejo Arias, o filho acorda chorando durante a madrugada, assustado com a possibilidade de a família ser separada novamente.

O relato foi feito em entrevista ao site Noticias Telemundo, na qual o pai descreveu mudanças profundas no comportamento do menino desde o período de detenção. De acordo com Adrian, a criança não voltou a ser a mesma após o episódio.

Segundo ele, Liam acorda frequentemente chamando pelo pai e demonstrando sinais de desespero. “Ele me liga quando acorda e diz: 'Papai, papai', então eu tenho que ir até ele”, afirmou Adrian durante a entrevista.

A família retornou a Minneapolis no último sábado (31), depois que um juiz federal determinou a libertação de pai e filho enquanto aguardam a análise de seus pedidos de asilo. A decisão judicial permitiu que ambos deixassem a custódia do ICE e seguissem o processo em liberdade.

O caso evidencia os impactos psicológicos relatados por famílias submetidas a detenções migratórias nos Estados Unidos, especialmente quando crianças estão envolvidas e permanecem sob custódia durante a tramitação de solicitações de asilo.