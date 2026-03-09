O G7 em reunião de emergência

A reunião emergencial das sete principais economias industrializadas do mundo (G7), realizada em 9 de março de 2026 não ocorreu em um palácio, nem em uma capital europeia, nem em uma cúpula diplomática cuidadosamente preparada. Realizou-se por videoconferência. A urgência da situação dispensou rituais. O que estava em jogo não era apenas política internacional — era o risco imediato de um choque energético global.

O encontro foi convocado após a rápida escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que provocou forte reação nos mercados de petróleo. Em poucos dias, o barril do Brent aproximou-se de US$120, após ter sido negociado em torno de US$ 80 poucas semanas antes, alimentando temores de inflação, turbulência financeira e interrupções nas cadeias de energia.

O motivo da reunião era claro: evitar que a crise geopolítica se transformasse em uma crise econômica mundial.

Mas a própria forma como o G7 reagiu revela algo mais profundo sobre o momento histórico que atravessamos. Estamos diante de um sistema internacional em crescente fragmentação — no qual conflitos regionais têm capacidade crescente de produzir ondas de choque globais.

O petróleo volta ao centro da política mundial

O tema central da reunião foi a possibilidade de liberar reservas estratégicas de petróleo mantidas pelos países industrializados.

Essas reservas, coordenadas pela Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), somam aproximadamente 1,2 bilhão de barris distribuídos entre Estados Unidos, Japão e países europeus. Esse sistema foi criado após o choque do petróleo de 1973 justamente para permitir intervenções rápidas em momentos de crise.

Durante a reunião discutiu-se a hipótese de liberar entre 300 e 400 milhões de barris no mercado internacional — uma intervenção de grande escala, comparável às liberações coordenadas realizadas durante a pandemia de Covid-19 e após o início da guerra na Ucrânia em 2022.

A lógica é simples: ampliar temporariamente a oferta para conter a escalada de preços.

Ainda assim, nenhuma decisão foi tomada.

A declaração final do encontro limitou-se a afirmar que o G7 está “pronto para tomar as medidas necessárias para estabilizar o mercado”. A formulação deliberadamente vaga revela que o grupo prefere manter a liberação das reservas como instrumento de última instância.

Essa cautela tem uma razão evidente: se o conflito no Oriente Médio se prolongar ou se ampliar, a necessidade de intervenção poderá tornar-se muito maior.

O fantasma do Estreito de Ormuz

A preocupação central dos governos ocidentais + o Japão, não é apenas o preço do petróleo, mas a possibilidade de interrupção do fluxo de energia no Golfo Pérsico.

O Estreito de Ormuz, que liga o Golfo ao Oceano Índico, é uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. Aproximadamente 20% de todo o petróleo comercializado no mundo — cerca de 17 milhões de barris por dia — atravessa esse corredor marítimo, além de volumes crescentes de gás natural liquefeito provenientes do Catar.

Qualquer ameaça à circulação de navios nessa região tem impacto imediato nos mercados internacionais.

Não é a primeira vez que esse risco aparece na história recente. Desde a revolução iraniana de 1979 até as guerras do Golfo e as sucessivas crises regionais, o estreito tornou-se um dos pontos mais sensíveis da geopolítica energética.

O que torna a situação atual mais delicada é o contexto internacional mais amplo. A economia mundial ainda convive com inflação elevada em várias regiões, cadeias de suprimentos fragilizadas e um ambiente político marcado por crescente polarização.

Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), um aumento de 10% no preço do petróleo pode elevar a inflação global entre 0,3 e 0,4 ponto percentual — impacto suficiente para alterar decisões de política monetária em várias economias.

Um choque energético nesse momento poderia desencadear efeitos sistêmicos.

Um encontro técnico que revela uma crise política

A reunião do G7 foi apresentada como um encontro técnico entre ministros das finanças e autoridades econômicas. Mas essa caracterização é enganosa. O fato de que a primeira reação das potências ocidentais diante da escalada militar tenha sido uma reunião sobre petróleo e estabilidade de mercado revela uma preocupação muito mais ampla: o temor de que a guerra produza uma crise econômica de alcance global.

Não se discutiu apenas energia. Discutiu-se inflação, volatilidade cambial, estabilidade financeira e risco de recessão. Em outras palavras, o G7 reuniu-se não apenas como um fórum político, mas como um comitê de gestão de crise do capitalismo global.

Essa é uma diferença importante em relação às crises do passado.

Durante a Guerra Fria, confrontos regionais eram frequentemente tratados como disputas estratégicas ou ideológicas. Hoje, em um sistema profundamente interdependente, o impacto econômico imediato tornou-se tão relevante quanto a dimensão militar.

O silêncio sobre o resto do mundo

Há também um aspecto revelador na reunião.

Quase nada foi dito sobre China, Rússia ou os países do chamado Sul Global.

No entanto, esses atores são hoje fundamentais no mercado energético internacional. China e Índia respondem juntas por mais de um terço do crescimento recente da demanda global por petróleo, enquanto países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Rússia continuam entre os maiores exportadores do mundo.

A ausência desses atores na discussão evidencia uma limitação estrutural do G7.

O grupo continua sendo um fórum das economias industrializadas tradicionais, mas já não representa o centro exclusivo da economia mundial.

A própria necessidade de recorrer às reservas estratégicas indica que o controle direto sobre a produção de energia não está mais concentrado nas mãos dessas potências.

Um sistema internacional mais instável

A reunião emergencial do G7 pode parecer, à primeira vista, um episódio técnico na gestão dos mercados de energia. Mas ela aponta para algo mais profundo. O mundo atravessa uma fase de transição na qual conflitos regionais, rivalidades geopolíticas e disputas comerciais se entrelaçam com fragilidades econômicas estruturais.

Nesse ambiente, crises localizadas podem produzir rapidamente efeitos globais.

O petróleo, que muitos imaginavam ter perdido centralidade na era da transição energética, continua sendo um dos eixos fundamentais da política internacional. O simples risco de interrupção no Golfo Pérsico foi suficiente para mobilizar, em poucas horas, as principais economias ocidentais.

A reunião do G7 foi, em última instância, uma tentativa de administrar esse risco.

Mas ela também revelou os limites da governança global contemporânea. Num sistema internacional cada vez mais fragmentado, a capacidade de coordenação coletiva tornou-se mais difícil — exatamente no momento em que os choques sistêmicos se tornam mais prováveis.

O que se observa é um paradoxo inquietante: enquanto a interdependência econômica global atinge níveis inéditos, a capacidade política de administrar conflitos diminui.

Nesse contexto, crises regionais deixam de ser apenas disputas locais. Transformam-se rapidamente em ameaças sistêmicas.

A reunião de emergência do G7 é um sinal claro desse nervosismo.

No fundo, todos sabem o que está em jogo. Uma guerra em expansão no Golfo Pérsico não afetaria apenas um país ou uma região. Ela poderia desencadear um choque energético, financeiro e político de escala global.

E, no entanto, a escalada continua.

A sensação que se impõe é inquietante: o sistema internacional parece avançar às cegas, como se o mundo estivesse brincando com pólvora em um ambiente saturado de tensões geopolíticas.

A história mostra que, em circunstâncias semelhantes, basta uma faísca para que crises aparentemente controláveis escapem de qualquer controle.