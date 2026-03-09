Declaração de Trump sobre fim da guerra contra o Irã derruba preços do petróleo

247 - Os preços do petróleo no mercado internacional recuaram e voltaram a se aproximar do patamar de US$ 90 por barril, em meio à reação dos investidores às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o conflito envolvendo o Irã. O movimento ocorre em um cenário de grande volatilidade no setor de energia, marcado pela intensificação da guerra no Oriente Médio e pelas incertezas sobre a duração das hostilidades.

De acordo com informações divulgadas pelo Financial Times, os mercados reagiram após Trump afirmar que a guerra com o Irã estaria “very complete” (“muito completa”, em tradução livre). A declaração contribuiu para reduzir parte da pressão sobre os preços do petróleo, que vinham registrando fortes altas nos últimos dias devido ao receio de interrupções no abastecimento global.

Dados recentes mostram que o barril do petróleo Brent, referência no mercado internacional, passou a ser negociado abaixo de US$ 90 após ter alcançado níveis mais elevados durante o agravamento do conflito. A oscilação reflete o temor de que os confrontos possam afetar tanto a produção quanto o transporte de energia na região do Golfo, responsável por uma parcela relevante da oferta mundial.

Conflito pressiona mercados de energia

A guerra envolvendo o Irã e seus adversários tem provocado fortes flutuações nos mercados energéticos. Nos últimos dias, o petróleo registrou uma das maiores valorizações semanais em décadas, impulsionado principalmente pelo receio de que o fluxo da commodity pelo Estreito de Ormuz seja interrompido. A passagem marítima é estratégica para o comércio global, já que cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo transita por essa rota.

A tensão geopolítica também afeta o mercado de gás natural e outras cadeias ligadas ao setor energético. Especialistas e autoridades internacionais alertam que eventuais ataques a infraestruturas energéticas ou dificuldades no transporte marítimo podem provocar um choque de oferta, com reflexos diretos sobre inflação, preços de combustíveis e desempenho econômico em diversas regiões do planeta.

Analistas do setor destacam que, apesar da recente retração, os valores do petróleo continuam elevados quando comparados a períodos anteriores e podem voltar a subir caso o conflito se prolongue ou atinja instalações estratégicas.

Temor de impacto global

A instabilidade no Oriente Médio também tem levado grandes economias a discutir possíveis medidas para reduzir os efeitos da crise no mercado energético. Países do G7 sinalizaram a possibilidade de liberar parte de suas reservas estratégicas de petróleo como forma de aliviar a pressão sobre os preços e evitar uma crise mais ampla de abastecimento.

Mesmo diante dessas iniciativas, economistas e analistas alertam que uma guerra prolongada na região pode gerar consequências econômicas relevantes, como aumento da inflação global, encarecimento dos custos de transporte e novas pressões sobre as cadeias produtivas.

Enquanto isso, investidores permanecem atentos a qualquer sinal de agravamento do conflito ou de avanço em negociações diplomáticas, fatores que seguem influenciando as oscilações no mercado internacional de energia.