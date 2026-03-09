Sem atingir qualquer resultado, Trump diz que a guerra contra o Irã está "praticamente concluída"

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9) que a guerra contra o Irã pode estar próxima do fim. As declarações foram relatadas pela correspondente da CBS na Casa Branca, Weijia Jiang, e reproduzidas pela CNBC.

Segundo Jiang, Trump afirmou que o conflito estaria praticamente resolvido. “Acho que a guerra está praticamente concluída”, disse o presidente norte-americano ao comentar o estágio atual da ofensiva militar contra o Irã.

Trump também alegou que as forças iranianas teriam perdido grande parte de sua capacidade militar. “Eles não têm marinha, não têm comunicações e não têm força aérea”, afirmou, de acordo com o relato da jornalista.

As declarações foram divulgadas por Jiang na rede social X após uma conversa com o presidente. Logo depois da publicação, os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos registraram alta.

De acordo com a correspondente da CBS, Trump também disse que o andamento do conflito estaria muito além de suas próprias previsões iniciais. Segundo ele, anteriormente a expectativa era de que a guerra pudesse durar entre quatro e cinco semanas.

Apesar do tom otimista adotado pelo presidente norte-americano, a ofensiva militar contra o Irã vem sendo acompanhada por fortes repercussões globais. A escalada do conflito provocou turbulência nos mercados internacionais, aumentou a volatilidade nos preços de energia e intensificou as tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Além disso, analistas apontam que a pressão externa tende a fortalecer a coesão política interna no Irã, ampliando o apoio ao governo diante da agressão estrangeira. Enquanto isso, o conflito continua a gerar incertezas sobre seus desdobramentos militares e econômicos.

As declarações de Trump ocorreram após participação do presidente em um evento na Casa Branca e foram divulgadas inicialmente pela correspondente da CBS antes de serem repercutidas por veículos de imprensa internacionais.