Trump diz que fim da guerra com Irã será decidido em conjunto com Netanyahu

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o encerramento da guerra contra o Irã deverá ser decidido em coordenação com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A declaração foi dada em entrevista ao The Times of Israel.

Segundo Trump, a decisão sobre o momento de encerrar o conflito será tomada em conjunto com o governo israelense, após conversas frequentes entre os dois líderes sobre os rumos da guerra e os impactos estratégicos das operações militares.

“Eu acho que é uma decisão mútua… em parte. Temos conversado. Vou tomar uma decisão no momento certo, mas tudo será levado em consideração.”

O presidente norte-americano afirmou que mantém diálogo constante com Netanyahu para avaliar a evolução do conflito e as condições para uma eventual interrupção das operações militares. De acordo com ele, a cooperação entre Washington e Tel Aviv tem sido fundamental na condução das ações contra o regime iraniano.

Trump também declarou que não acredita que Israel precise continuar sozinho a ofensiva caso os Estados Unidos decidam encerrar sua participação direta na guerra.“Não acho que isso vai ser necessário.”

Durante a entrevista, o presidente voltou a justificar as operações militares realizadas em conjunto com Israel, afirmando que as ações foram necessárias para impedir que o Irã representasse uma ameaça ainda maior à segurança da região.“O Irã ia destruir Israel e tudo ao redor… Trabalhamos juntos. Destruímos um país que queria destruir Israel.”

A escalada militar envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel ocorre em meio a tensões crescentes no Oriente Médio, com ataques a instalações consideradas estratégicas para o programa militar e nuclear iraniano.