Israel afirma controlar espaço aéreo de Teerã

247 O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (7) que as forças israelenses passaram a exercer controle “quase total” sobre o espaço aéreo da capital iraniana, Teerã. Em pronunciamento televisionado, o líder israelense indicou que a ofensiva militar contra o Irã continuará e poderá se intensificar nos próximos dias.

As declarações foram divulgadas pela revista CartaCapital, que relatou o pronunciamento no qual Netanyahu fez um balanço da operação militar conduzida por Israel contra o território iraniano.

Durante o discurso, o primeiro-ministro afirmou que a campanha militar seguirá em andamento. “Temos um plano metódico, com muitas surpresas, para erradicar o regime e permitir a mudança. Temos muitos outros objetivos, que não detalharei aqui”, declarou.

Segundo Netanyahu, a superioridade aérea foi alcançada com apoio de aliados. “Graças aos nossos bravos pilotos e aos pilotos americanos, conseguimos o controle quase total do espaço aéreo sobre Teerã”, afirmou.

O premiê também mencionou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o líder norte-americano compreendeu os riscos representados pelo cenário regional. “O presidente Donald Trump entendeu a magnitude do perigo para os Estados Unidos e o mundo. Agimos para neutralizar a ameaça e permitir que o povo iraniano tome as rédeas do seu destino”, disse.

Netanyahu dirigiu ainda uma mensagem direta à população iraniana, sugerindo que o momento seria decisivo para o país. “Ao povo iraniano: a hora da verdade se aproxima, porque não buscamos dividir o Irã, e sim libertá-lo do jugo da tirania e viver em paz com ele. Essa libertação depende de vocês, do bravo povo iraniano”, afirmou.

O primeiro-ministro acrescentou um alerta às forças que se opõem à ofensiva israelense. “Quem depuser as armas não terá nada a temer. Quem se negar a fazê-lo sofrerá as consequências”, declarou.

No pronunciamento, Netanyahu também indicou que Israel vê uma mudança no equilíbrio regional. “Transformamos o Oriente Médio, alteramos o equilíbrio de poderes. Israel é uma potência regional que dissuade nossos vizinhos e nossos inimigos”, disse.

Ele acrescentou ainda que, na visão de seu governo, o conflito atual poderá alterar as relações futuras entre os países da região. “No futuro, os povos de Israel e do Irã voltarão a ser amigos”, afirmou.

Ainda neste sábado (7), as Forças Armadas de Israel informaram ter iniciado uma nova “onda de ataques” contra alvos na capital iraniana, Teerã, indicando a continuidade da operação militar em curso.