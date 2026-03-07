"Não atacamos países vizinhos; visamos instalações dos Estados Unidos", afirma presidente do Irã

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que as ações militares iranianas têm como alvo exclusivamente bases e instalações dos Estados Unidos na região, reiterando que o país não está atacando nações vizinhas consideradas amigas. A declaração foi divulgada em uma série de publicações nas redes sociais do líder iraniano.

Nas mensagens, Pezeshkian destacou que a política externa do Irã segue baseada na manutenção de relações amistosas com governos da região, fundamentadas no respeito mútuo à soberania nacional e à integridade territorial. Segundo o presidente, essa postura não elimina o direito do país de responder militarmente a ações hostis.

“O Irã sempre enfatizou a manutenção e continuidade de relações amigáveis com os governos da região com base na boa vizinhança e no respeito mútuo pela soberania nacional e pela integridade territorial”, afirmou o presidente iraniano.

Pezeshkian acrescentou que, diante do que classificou como agressões militares por parte dos Estados Unidos e de Israel, o Irã considera legítimo exercer seu direito de defesa. “Isso não nega o direito inerente do Irã de se defender contra a agressão militar dos Estados Unidos e de Israel”, disse.

O líder iraniano também reforçou que o país continuará resistindo para proteger sua soberania. “Permaneceremos firmes e resistiremos até o fim para defender nosso país”, declarou.

De acordo com Pezeshkian, as operações militares conduzidas pelo Irã têm caráter estritamente defensivo e são direcionadas apenas a alvos que considera responsáveis por ações hostis contra a nação iraniana. “As operações defensivas do Irã são exclusivamente contra alvos e instalações que são a origem e a fonte de ações agressivas contra o povo iraniano, e os consideramos objetivos legítimos”, afirmou.

O presidente também reiterou que países vizinhos não estão entre os alvos das ações militares iranianas. “Não atacamos nossos países amigos e vizinhos, mas visamos bases militares, instalações e estruturas dos Estados Unidos na região”, declarou.

Governo iraniano diz que mensagem do presidente é clara

Após as declarações do presidente, Mehdi Tabatabaei, vice-responsável por comunicação e anúncios públicos do gabinete de Pezeshkian, afirmou que a mensagem transmitida pelo chefe de Estado foi “clara”.

Em publicação nas redes sociais, Tabatabaei reiterou que o Irã não pretende atacar países da região que não participem de ações militares contra o país.

“Se os países da região não cooperarem com o ataque dos Estados Unidos contra o Irã, nós não os atacaremos”, escreveu.

O assessor também enfatizou que o país não aceitará pressões externas. “O Irã nunca se submeterá à coerção”, afirmou.

Segundo ele, qualquer agressão partindo de bases militares dos Estados Unidos na região será respondida pelas forças armadas iranianas. “Nossas poderosas forças armadas darão uma resposta decisiva a qualquer agressão proveniente de bases dos Estados Unidos na região”, declarou.