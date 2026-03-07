Trump provoca Irã e ameaça ampliar ataques: "será atingido muito duramente!"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou neste sábado (7) que pretende intensificar a ofensiva militar contra o Irã e afirmou que novos alvos poderão ser atingidos nas próximas ações militares. A declaração foi publicada na rede social Truth Social, onde Trump escreveu que o país será atacado “muito duramente”.

Na publicação, o presidente norte-americano afirmou que a ampliação das ações militares está sendo considerada e que a lista de alvos pode incluir regiões e grupos que até agora não estavam contemplados na operação. “Sob séria consideração para destruição completa e morte certa, por causa do mau comportamento do Irã, estão áreas e grupos de pessoas que não estavam sendo considerados como alvos até este momento”, escreveu.

Trump também mencionou um pronunciamento anterior do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmando que o líder iraniano teria pedido desculpas e assumido compromissos com países vizinhos do Oriente Médio. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Pezeshkian teria se rendido aos países da região e prometido que o Irã não voltará a atacar esses Estados. “Essa promessa só foi feita por causa do ataque implacável dos Estados Unidos e de Israel”, afirmou Trump, em referência às operações militares conduzidas pelos dois países.

Na mesma publicação, o presidente norte-americano intensificou as críticas ao Irã e declarou que o país teria perdido sua posição de força na região. “O Irã não é mais o ‘valentão do Oriente Médio’; agora é o ‘PERDEDOR DO ORIENTE MÉDIO’ e continuará assim por muitas décadas até que se renda ou, mais provavelmente, colapse completamente. Hoje o Irã será atingido muito duramente!”, escreveu.

A postagem ocorre uma semana após o início da operação militar lançada pelos Estados Unidos contra o governo iraniano, em um cenário de crescente tensão geopolítica no Oriente Médio. As declarações de Trump indicam que a ofensiva pode avançar para uma nova etapa, com ataques direcionados a novos alvos que não estavam previstos nas fases iniciais da campanha militar.