Aeroporto de Dubai volta a ser atingido em meio à guerra no Irã

247 - Destroços não identificados caíram no território de dois terminais do Aeroporto de Dubai após atividade de defesa aérea, disse neste sábado (7) uma testemunha ocular à agência Sputnik. “Destroços de um [míssil ou drone] interceptado caíram no território dos Terminais 1 e 2. As operações do aeroporto foram suspensas”, afirmou a testemunha.

O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) informou posteriormente que retomou as operações de forma limitada. “Retomamos parcialmente as operações a partir de hoje, 7 de março, com alguns voos operando a partir do DXB e do DWC [Aeroporto Internacional Al Maktoum]”, afirmou o DXB em comunicado publicado na rede X.

Além disso, a companhia aérea Flydubai retomou voos partindo de e com destino a Dubai.

Na manhã de sábado, os Emirados Árabes Unidos foram atingidos por um ataque aéreo, com um dos bombardeios registrado nas proximidades do DXB, confirmou a Sputnik. O aeroporto interrompeu a chegada e a saída de voos por várias horas. Alguns voos foram redirecionados para o segundo aeroporto de Dubai, o DWC.