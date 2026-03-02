Aeroporto de Dubai, um dos mais movimentados do mundo, amanhece vazio

247 - A escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã provocou uma das maiores interrupções recentes da aviação comercial internacional, com aeroportos estratégicos do Oriente Médio fechados ou operando de forma extremamente limitada. As informações foram divulgadas pelo portal g1 nesta segunda-feira (2).

Imagens registradas ao amanhecer mostram o Aeroporto Internacional de Dubai, considerado um dos principais centros de conexão aérea do planeta, praticamente vazio após dias de bombardeios e ameaças militares que levaram autoridades a suspender operações por segurança.

As tensões no Oriente Médio aumentam após os ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã no último sábado (28), seguidos de retaliação iraniana. A avaliação no Palácio do Planalto é de que o cenário regional se tornou imprevisível e suscetível a novos confrontos, elevando os riscos à estabilidade internacional.