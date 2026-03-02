Agressão de Trump e Netanyahu ao Irã provoca cancelamento de mais de 3,4 mil voos

247 - A escalada militar marcada por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã desencadeou a maior interrupção do transporte aéreo internacional desde o início da pandemia de Covid-19. A ofensiva e as retaliações subsequentes atingiram infraestruturas estratégicas e levaram ao fechamento de aeroportos e espaços aéreos em uma das regiões mais importantes para a aviação mundial.

As informações foram divulgadas pela CNN. Segundo a publicação, mais de 3,4 mil voos foram cancelados nos últimos dias no Oriente Médio, afetando diretamente rotas que conectam Europa, Ásia e África.

Entre os aeroportos mais impactados estão o Aeroporto Internacional de Dubai, o Aeroporto Internacional de Abu Dhabi e o Aeroporto Internacional de Hamad, no Catar. Ao menos seis grandes terminais da região foram completamente fechados, enquanto extensas áreas do espaço aéreo permanecem sob restrições, interrompendo o fluxo regular de aeronaves comerciais.

No domingo (1), Israel e Irã voltaram a trocar ataques. Teerã atingiu o aeroporto de Dubai — considerado o mais movimentado do mundo em tráfego internacional — e o principal aeroporto do Kuwait. As ações foram descritas como retaliação a ofensivas anteriores conduzidas pelos Estados Unidos e por Israel contra alvos iranianos.

Após esses episódios, Irã, Iraque, Israel, Síria, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos anunciaram o fechamento total ou parcial de seus espaços aéreos. A medida interrompeu de forma abrupta o tráfego civil sobre uma das rotas mais movimentadas do planeta, gerando um efeito em cadeia no sistema global de aviação.

O bloqueio forçou companhias aéreas a promover longos desvios para evitar a área afetada, elevando custos operacionais e ampliando o tempo de viagem. Entre as empresas que confirmaram cancelamentos estão Emirates, Etihad Airways, Air France, British Airways, Air India, Turkish Airlines e Lufthansa, evidenciando a dimensão internacional dos impactos provocados pela agressão e pelas restrições aéreas na região.