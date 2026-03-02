TV 247 logo
      Buscar
      AI Gemini

      Resumo premium do artigo

      Exclusivo para assinantes

      Síntese jornalística com foco no essencial, em segundos, para leitura rápida e objetiva.

      Fazer login
      HOME > Mundo

      Fumaça é vista perto da embaixada dos EUA no Kuwait

      Embaixada alerta para risco de ataques e orienta que ninguém se aproxime da área

      Fumaça sobre a embaixada dos Estados Unidos no Kuwait (Foto: Reprodução/YouTube/تعلم اللغه الانجليزيه معنا )

      247 - Uma coluna de fumaça foi avistada nas proximidades da embaixada dos Estados Unidos no Kuwait, gerando alerta na região e mobilizando autoridades locais. O episódio foi noticiado pelo The Jerusalem Post, que relatou a confirmação das informações por autoridades kuwaitianas.

      Segundo a publicação, além do registro de fumaça perto da representação diplomática, a própria embaixada norte-americana emitiu um comunicado recomendando que ninguém se aproxime do local devido ao risco de possíveis ataques. A orientação foi direcionada a cidadãos e residentes, reforçando a necessidade de evitar a área até novo aviso.

      A movimentação nas imediações da embaixada aumentou após os relatos, enquanto equipes de segurança monitoram a situação. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre a origem da fumaça ou sobre eventuais danos.

      A recomendação de segurança permanece em vigor, com as autoridades acompanhando os desdobramentos do caso e avaliando os riscos na região próxima à sede diplomática dos Estados Unidos no Kuwait.

      Artigos Relacionados

      Tags