Fumaça é vista perto da embaixada dos EUA no Kuwait

247 - Uma coluna de fumaça foi avistada nas proximidades da embaixada dos Estados Unidos no Kuwait, gerando alerta na região e mobilizando autoridades locais. O episódio foi noticiado pelo The Jerusalem Post, que relatou a confirmação das informações por autoridades kuwaitianas.

Segundo a publicação, além do registro de fumaça perto da representação diplomática, a própria embaixada norte-americana emitiu um comunicado recomendando que ninguém se aproxime do local devido ao risco de possíveis ataques. A orientação foi direcionada a cidadãos e residentes, reforçando a necessidade de evitar a área até novo aviso.

A movimentação nas imediações da embaixada aumentou após os relatos, enquanto equipes de segurança monitoram a situação. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre a origem da fumaça ou sobre eventuais danos.

A recomendação de segurança permanece em vigor, com as autoridades acompanhando os desdobramentos do caso e avaliando os riscos na região próxima à sede diplomática dos Estados Unidos no Kuwait.