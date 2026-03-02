Bloomberg já aponta fracasso de Trump na guerra contra o Irã e dano eleitoral

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já enfrenta projeções de desgaste e possível fracasso político em sua ofensiva militar contra o Irã, segundo análise publicada pela Bloomberg Opinion. O artigo é assinado por Ronald Brownstein, colunista da Bloomberg especializado em política e políticas públicas, analista da CNN e autor ou editor de sete livros.

Na avaliação do articulista, Trump iniciou a guerra com apoio público limitado e pode enfrentar forte reação eleitoral caso o conflito gere mortes de norte-americanos, atentados terroristas ou uma disparada no preço do petróleo. A análise sustenta que o presidente começa o confronto em posição politicamente vulnerável.

Apoio restrito e resistência à ação militar

Embora pesquisas indiquem que a maioria dos norte-americanos considera o programa nuclear iraniano uma ameaça, a rejeição à ação militar é ampla. Em levantamento citado no texto, 70% dos entrevistados — e 80% dos independentes — disseram se opor a uma intervenção no Irã. Proporções semelhantes defenderam que qualquer presidente deveria obter autorização do Congresso antes de iniciar hostilidades.

Ainda assim, Trump teria levado o país ao conflito após um esforço descrito como mínimo de construção de consenso interno.

O artigo também menciona um levantamento AP/NORC segundo o qual cerca de 55% dos norte-americanos expressam pouca ou nenhuma confiança na capacidade do presidente de decidir sobre o uso da força no exterior ou de administrar relações com aliados e adversários.

Limites políticos e temor de baixas

A opção por ataques aéreos, sem invasão terrestre, é interpretada como reconhecimento implícito de limites políticos. O texto lembra declaração feita por Trump ao New York Times, em janeiro, na qual afirmou:

"Eu considero minha ‘própria moralidade’ e minha ‘própria mente’ o único limite".

Apesar dessa afirmação, a análise sugere que o presidente evita uma ofensiva terrestre ampla por receio do impacto político de baixas norte-americanas. Caso o conflito resulte em mortes de soldados dos EUA, atentados “aqui ou no exterior” ou aumento relevante no preço do petróleo, o desgaste pode atingir não apenas democratas, mas também eleitores independentes.

Três cenários e risco maior que benefício

Brownstein descreve três possíveis desfechos. No primeiro, uma vitória rápida com derrubada do regime iraniano poderia gerar impulso político temporário. Ainda assim, o texto ressalta que ganhos desse tipo podem não ser duradouros.

No segundo cenário — considerado mais provável — a campanha aérea enfraqueceria o regime, mas não o removeria do poder. Isso poderia reforçar críticas de que Trump estaria desviando o foco das prioridades domésticas, especialmente questões econômicas que mobilizaram eleitores em 2024.

Pesquisa CNN/SRSS citada na coluna mostra que mais de dois terços dos adultos afirmam que Trump não deu atenção suficiente aos problemas mais importantes do país. Entre independentes, jovens e pessoas não brancas, a proporção seria ainda maior.

O terceiro cenário envolve um atoleiro prolongado, com custos crescentes, ampliando o dano político.

O pesquisador Evan Roth Smith, mencionado no artigo, afirma:

"Há um caso a ser feito de que Donald Trump está focado demais nesta situação no Oriente Médio e em outros conflitos externos, em vez das preocupações financeiras diárias dos norte-americanos médios".

Segundo a análise, o risco negativo para o presidente supera eventuais ganhos.

Congresso ignorado e justificativa pública insuficiente

A coluna também critica a ausência de mobilização institucional prévia. Brownstein argumenta que Trump mal explicou por que considera a guerra necessária, não definiu claramente critérios de sucesso e demonstrou pouco interesse em consultar o Congresso.

Um ex-alto funcionário de segurança nacional de uma administração republicana é citado defendendo a necessidade de apoio amplo antes de iniciar hostilidades:

"Quando você vai para a guerra, você não pode ir para a guerra apenas com sua base; você tem que ir para a guerra com o país inteiro".

Consequências eleitorais

A conclusão da análise é que, ao iniciar o conflito de forma personalista e com justificativa pública limitada, Trump assume integralmente as consequências políticas. Com eleições em novembro, qualquer agravamento do conflito pode se traduzir diretamente em custo eleitoral.

Segundo Ronald Brownstein, salvo um desfecho extremo — vitória relâmpago ou colapso total da estratégia — a ofensiva tende menos a fortalecer o presidente do que a aprofundar sua vulnerabilidade política.