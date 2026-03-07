TV 247 logo
      Conselho interino de governo do Irã decide não atacar países vizinhos

      Teerã também rejeitou a proposta de rendição

      Masoud Pezeshkian (Foto: Majid Asgaripour/REUTERS)

      247 - O conselho interino de governo do Irã, que atua como a liderança máxima do país, decidiu não atacar países vizinhos, a menos que ataquem primeiro, afirmou o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, citado pela agência de notícias Mizan.

      As alegações de que o Irã estaria disposto a se render incondicionalmente não passam de “sonhos”, acrescentou Pezeshkian.

      Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo na capital Teerã, causando danos e vítimas civis. O ataque matou o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. 

      Em resposta, o Irã realizou ataques contra o território israelense e contra bases militares dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. 

      O transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz praticamente foi interrompido na esteira das hostilidades. (Com informações da Sputnik). 

