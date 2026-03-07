Conselho interino de governo do Irã decide não atacar países vizinhos

247 - O conselho interino de governo do Irã, que atua como a liderança máxima do país, decidiu não atacar países vizinhos, a menos que ataquem primeiro, afirmou o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, citado pela agência de notícias Mizan.

As alegações de que o Irã estaria disposto a se render incondicionalmente não passam de “sonhos”, acrescentou Pezeshkian.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo na capital Teerã, causando danos e vítimas civis. O ataque matou o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Em resposta, o Irã realizou ataques contra o território israelense e contra bases militares dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio.

O transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz praticamente foi interrompido na esteira das hostilidades. (Com informações da Sputnik).