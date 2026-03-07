Irã reage a Trump e promete retaliação a novos alvos dos EUA

247 - A tensão entre Irã e Estados Unidos voltou a crescer após novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou neste sábado (7) que o país poderia realizar ataques devastadores contra alvos iranianos. Em resposta, uma autoridade sênior iraniana afirmou que Teerã está avaliando ampliar a lista de interesses americanos que podem ser atingidos em caso de uma nova ofensiva militar.

Segundo a CNN, o representante iraniano declarou que o governo do país interpreta as declarações de Trump como uma ameaça direta contra a população iraniana e contra o próprio Estado. O presidente norte-americano havia advertido que o Irã “será atingido muito duramente” e que Washington considera novos alvos que poderiam sofrer “destruição completa e morte certa”.

Irã reage a declarações de Donald Trump

A autoridade iraniana afirmou que as declarações vindas de Washington foram interpretadas como uma tentativa de expandir o conflito para além dos confrontos atuais. De acordo com o representante, os comentários de Trump indicam que os Estados Unidos estariam dispostos a intensificar as operações militares contra o país.

Em resposta, o oficial declarou que Teerã já analisa possíveis medidas de retaliação caso ocorra uma nova ação militar americana. “Por essa razão, a República Islâmica anuncia que examinará seriamente regiões, forças e afiliados americanos que ainda não foram incluídos no banco de alvos das Forças Armadas iranianas e tomará medidas contra eles no caso de uma ação imprudente do inimigo”, afirmou.

Possível ampliação de alvos americanos

A declaração indica que o Irã pode ampliar o conjunto de interesses e posições dos Estados Unidos considerados como possíveis alvos militares. O representante, no entanto, não detalhou quais locais ou estruturas poderiam ser incluídos nessa lista.

Também não foram fornecidas informações sobre quando eventuais ataques poderiam ocorrer, caso as tensões evoluam para um confronto direto.

Escalada retórica aumenta tensão regional

A troca de declarações ocorre em um momento de crescente tensão entre Teerã e Washington, com ameaças públicas elevando o risco de uma escalada no Oriente Médio. A possibilidade de novos ataques ou de ampliação do conflito preocupa analistas e autoridades internacionais, que acompanham atentamente os desdobramentos da crise entre os dois países.