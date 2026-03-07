Trump: Irã 'se rendeu' aos vizinhos do Oriente Médio

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (7) que o Irã teria “se rendido” aos países vizinhos do Oriente Médio e prometeu realizar ataques “muito duros” contra alvos iranianos ainda hoje. A declaração foi publicada por Trump em sua rede social Truth Social, em meio à escalada de tensões na região.

Na mensagem, o presidente dos Estados Unidos destacou que Teerã pediu desculpas aos países da região e prometeu cessar ataques contra eles. “O Irã pediu desculpas e se rendeu aos seus vizinhos do Oriente Médio, prometendo que não atirará mais contra eles”, escreveu Trump. Ele acrescentou que essa mudança de postura teria ocorrido “apenas por causa do ataque implacável dos Estados Unidos e de Israel”.

Declarações de Trump nas redes sociais

Na publicação, Trump também indicou que novos bombardeios estariam sendo avaliados por Washington. Segundo o presidente dos Estados Unidos, determinadas áreas e grupos que até agora não haviam sido considerados como alvos podem entrar na lista de ataques.

“Estão sob séria consideração para destruição completa e morte certa, por causa do mau comportamento do Irã, áreas e grupos de pessoas que até este momento não haviam sido considerados como alvos”, escreveu.

A declaração ocorre em um momento de forte tensão envolvendo o Irã, os Estados Unidos e Israel, com alertas sobre possíveis desdobramentos militares na região.

Mensagem da liderança iraniana

Mais cedo, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian divulgou uma mensagem gravada na qual informou que o conselho de liderança interino do Irã aprovou a interrupção de ataques contra países vizinhos. Segundo ele, a medida será mantida enquanto eventuais ofensivas contra o território iraniano não partirem desses mesmos países.

A fala ocorreu pouco depois de um comunicado do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), que advertiu que bases militares e interesses dos Estados Unidos e de Israel poderão ser considerados “alvos primários” caso continuem os ataques contra o Irã.

Escalada de ameaças

A sequência de declarações indica um cenário de crescente tensão no Oriente Médio, com trocas de ameaças entre autoridades iranianas e o governo dos Estados Unidos. Ao prometer novas ações militares, Trump reforçou que Washington poderá ampliar sua ofensiva caso considere que os interesses norte-americanos estejam sob ameaça.

Enquanto isso, o posicionamento da liderança iraniana sugere uma tentativa de limitar o conflito regional, ao mesmo tempo em que mantém o alerta para possíveis respostas militares se os ataques contra o país persistirem.