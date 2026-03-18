O Japão na linha vermelha da nova ordem global

Durante décadas, o Japão foi apresentado ao mundo como um caso singular: uma potência econômica que, após a Segunda Guerra Mundial, renunciou formalmente à guerra como instrumento de política externa. O Artigo 9 de sua Constituição tornou-se símbolo desse compromisso, limitando o uso das Forças Armadas à autodefesa.

Esse arranjo, no entanto, nunca foi estático. Sempre conviveu com tensões — sobretudo diante da aliança estratégica com os Estados Unidos e da crescente complexidade do ambiente regional. Ainda assim, havia uma linha clara: o Japão não seria uma potência militar ofensiva.

Essa linha, hoje, começa a se desfazer.

As recentes declarações da primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi — já descrita por analistas como uma espécie de “Dama de Ferro” da Ásia, em alusão à sua postura firme e crescente inclinação por uma agenda de segurança mais assertiva — ao caracterizar o ambiente de segurança como o mais “grave e complexo” desde 1945, não são apenas retórica conjuntural. Elas fazem parte de um movimento mais profundo: a redefinição do papel estratégico do Japão no Indo-Pacífico.

A ruptura silenciosa com a ordem do pós-guerra

A revisão de documentos centrais de segurança nacional e o anúncio de expansão das capacidades militares propostos recentemente por Takaichi indicam algo mais do que adaptação defensiva. O que está em curso é uma mudança de doutrina.

Ao afirmar que o Japão pretende “fortalecer suas capacidades sem excluir nenhuma opção”, o governo japonês abre espaço para uma interpretação mais ampla — e perigosa — do conceito de autodefesa. Na prática, isso inclui capacidades de ataque de longo alcance, como evidenciado pela aquisição de mísseis Tomahawk e sistemas de ataque avançados.

A implantação planejada de mais de mil mísseis de cruzeiro com alcance superior a mil quilômetros altera qualitativamente o posicionamento militar japonês. Não se trata mais de defesa territorial. Trata-se de projeção de poder.

Essa mudança tensiona diretamente o próprio fundamento jurídico do Japão contemporâneo. O Artigo 9 não foi concebido para acomodar uma doutrina de ataque preventivo ou capacidade de retaliação estratégica.

Sob a liderança de Takaichi, essa inflexão ganha contornos ainda mais definidos: trata-se menos de adaptação e mais de reinterpretação ativa dos limites históricos impostos ao Japão no pós-guerra.

O que se observa, portanto, é a transformação de uma constituição pacifista em um instrumento cada vez mais flexível — ou, em termos mais diretos, esvaziado.

O Indo-Pacífico como novo epicentro da disputa global

Esse reposicionamento japonês não pode ser entendido isoladamente. Ele se insere em uma transformação mais ampla da geopolítica global: o deslocamento do centro de gravidade do Atlântico para o Indo-Pacífico.

Nesse novo cenário, o Japão deixa de ser apenas um aliado econômico dos Estados Unidos e passa a desempenhar um papel mais ativo na “contenção estratégica da China”.

A tentativa de articulação com Coreia do Sul e Filipinas, sob o guarda-chuva da estratégia do Indo-Pacífico, indica a formação de uma arquitetura regional de segurança cada vez mais alinhada a Washington.

Mas aqui emerge uma contradição central.

A armadilha da aliança com os Estados Unidos

A relação entre Estados Unidos e Japão entra em uma fase mais ambígua do que parece à primeira vista.

Por um lado, Washington incentiva o fortalecimento militar japonês como forma de compartilhar o peso da contenção na Ásia. Por outro, esse mesmo movimento carrega riscos estratégicos.

Um Japão militarmente mais autônomo pode, no limite, escapar ao controle estratégico norte-americano. Ao mesmo tempo, conter essa expansão enfraqueceria a própria lógica da aliança.

Os Estados Unidos, portanto, enfrentam um dilema clássico: precisam de um aliado mais forte, mas temem as consequências dessa força.

Esse dilema ganha contornos dramáticos com a reunião desta quinta-feira (19/03) na Casa Branca entre Donald Trump e Sanae Takaichi. Em meio à escalada da guerra no Oriente Médio e ao fechamento do Estreito de Ormuz, Washington passou a pressionar abertamente Tóquio para enviar forças navais — incluindo sofisticados navios varredores de minas — com o objetivo de reabrir a rota estratégica do petróleo.

O episódio é revelador.

Pela primeira vez em décadas, o Japão se vê diante de uma pressão direta para participar de uma operação militar em um teatro de guerra ativo, fora de seu entorno imediato. Mais do que uma decisão operacional, trata-se de uma escolha histórica: permanecer fiel aos limites do pacifismo constitucional ou cruzar definitivamente a linha que separa defesa de projeção militar.

A resposta japonesa tem sido marcada por ambiguidade calculada. Takaichi sinaliza apoio político aos Estados Unidos, mas evita um compromisso militar direto — limitada não apenas pelo Artigo 9, mas também por uma opinião pública amplamente contrária à guerra.

Essa tensão expõe o núcleo da nova posição japonesa: ampliar poder sem assumir plenamente os custos e riscos da militarização.

Militarização e construção de ameaças

Outro elemento crucial desse processo é a construção discursiva da ameaça.

A caracterização de um ambiente de segurança “sem precedentes” serve como justificativa para mudanças profundas na legislação, nos gastos militares e na doutrina estratégica. Trata-se de um padrão recorrente na história: a amplificação de riscos externos como mecanismo de legitimação interna.

Esse movimento não ocorre no vazio. Ele dialoga com a crescente rivalidade entre Estados Unidos e China e com a transformação do Indo-Pacífico no principal teatro da disputa global.

Memória histórica e riscos do presente

Há, contudo, um elemento que não pode ser ignorado: a memória histórica.

O passado militarista do Japão no século XX não é um episódio distante. Ele continua a moldar percepções e desconfianças na região, especialmente na China e na Coreia. Ao avançar em direção a uma postura mais assertiva militarmente, o Japão reabre feridas históricas que jamais foram completamente cicatrizadas.

Isso aumenta o risco de uma dinâmica de ação e reação, típica de corridas armamentistas.

Um mundo que volta a flertar com a força

O caso japonês não é isolado. Ele faz parte de uma tendência mais ampla: a erosão da ordem internacional construída após 1945.

Normas, instituições e limites que por décadas contiveram a expansão militar voltam a ser relativizados. A lógica da dissuasão cede espaço, cada vez mais, à lógica da preparação para o conflito.

A guerra em curso no Oriente Médio reforça essa dinâmica. O conflito envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel — com impactos diretos sobre rotas estratégicas como o Golfo Pérsico — não apenas eleva os preços de energia e desorganiza cadeias globais, mas também legitima, em escala global, a revalorização do poder militar como instrumento central de política internacional.

O fechamento do Estreito de Ormuz e a crescente militarização da região são sinais claros de que o mundo voltou a operar sob lógica de confrontação direta.

Esse ambiente global mais volátil e militarizado retroalimenta decisões como as do Japão. À medida que a guerra deixa de ser exceção e volta a ocupar o centro da política internacional, países com capacidade econômica e tecnológica passam a considerar cada vez mais natural a expansão de seus instrumentos de força.

Segurança ou instabilidade?

A questão central permanece aberta: o fortalecimento militar do Japão aumentará a segurança regional ou aprofundará a instabilidade?

A história sugere cautela.

A segurança construída sobre a acumulação de capacidades ofensivas tende a produzir exatamente o oposto do que promete: mais desconfiança, mais tensão e maior probabilidade de conflito.

Se há uma lição duradoura do século XX, é que a segurança não nasce da expansão militar, mas da construção de confiança, cooperação e instituições eficazes. No entanto, o mundo contemporâneo parece caminhar em direção oposta.

E, nesse caminho, o Japão pode estar deixando de ser um símbolo de contenção para se tornar mais um ator na crescente militarização da ordem global.