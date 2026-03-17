Em nova derrota, Trump admite que países aliados não participarão da guerra contra o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que países aliados não participarão das agressões militares contra o Irã, sinalizando um revés em sua tentativa de obter apoio internacional para o conflito. A declaração ocorre após o próprio líder norte-americano sugerir que outras nações poderiam colaborar na proteção do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio global de petróleo.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que a maioria dos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) não pretende se envolver na ofensiva. “Os Estados Unidos foram informados pela maioria de nossos ‘aliados’ da OTAN que eles não querem se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista do Irã, no Oriente Médio”, declarou.

A fala representa uma mudança significativa em relação ao posicionamento adotado no dia anterior, quando o presidente dos Estados Unidos criticou países que não ofereciam apoio imediato e chegou a prometer anunciar “em breve” algumas nações dispostas a contribuir com a segurança do Estreito de Ormuz. No entanto, ele não chegou a identificar quais seriam esses países.

Posteriormente, Trump passou a minimizar a necessidade de cooperação internacional, afirmando que os Estados Unidos não precisam de ajuda externa. “Devido ao fato de termos tido tanto sucesso militar, não precisamos mais, nem desejamos, a assistência dos países da OTAN — NUNCA PRECISAMOS!”, escreveu.

O presidente também estendeu essa posição a outros aliados estratégicos. “Da mesma forma, Japão, Austrália ou Coreia do Sul. Na verdade, falando como presidente dos Estados Unidos da América, de longe o país mais poderoso do mundo, NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM!”, acrescentou.

Outro ponto que chamou atenção foi a ausência de menção à China na nova declaração. No dia anterior, Trump havia citado o país ao abordar a importância do Estreito de Ormuz e a possibilidade de cooperação internacional.

As declarações evidenciam uma mudança rápida no discurso do governo norte-americano sobre o envolvimento de aliados no conflito com o Irã, em meio a um cenário de crescente tensão no Oriente Médio e atenção global à segurança da região.