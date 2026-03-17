Netanyahu incita iranianos a derrubarem o governo

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira (17) que o país está atuando para enfraquecer o governo do Irã, após a morte de figuras de alto escalão iranianas em operações recentes. Segundo ele, a estratégia tem como objetivo incitar a própria população iraniana a promover mudanças políticas internas. As declarações foram divulgadas em vídeo gravado e repercutidas pela imprensa internacional.

De acordo com a declaração, Netanyahu comentou a suposta morte de Ali Larijani, chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, e do comandante da força Basij, Gholamreza Soleimani. O premiê israelense afirmou que Israel está “minando esse regime na esperança de dar ao povo iraniano uma chance de removê-lo”, conforme relato divulgado pela cobertura internacional do episódio.

No vídeo, Netanyahu classificou Larijani como “o chefe da Guarda Revolucionária – aquele grupo de bandidos que realmente governa o Irã”. Ele também se referiu a Soleimani como “um dos seus assistentes, que espalham terror nas ruas de Teerã e de outras cidades do Irã contra a própria população”.

O líder israelense também revelou ter conversado no dia anterior com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre ações conjuntas na região do Golfo. Segundo ele, há coordenação entre os dois países em operações militares. “Estamos ajudando nossos amigos americanos no Golfo”, declarou. “Há cooperação entre nossas forças aéreas e navais, entre mim, o presidente Trump e sua equipe. Vamos ajudar tanto por meio de ataques indiretos – criando enorme pressão sobre o regime iraniano – quanto por operações diretas".

Ao final da declaração, Netanyahu indicou que novas ações podem ocorrer nos próximos dias, sem detalhar os planos. “Há muitas outras surpresas pela frente. Com uma estratégia inteligente, travaremos a guerra. Não vamos revelar todas as nossas estratégias aqui, mas, como eu disse — há muitas”, afirmou.