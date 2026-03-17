Política externa do governo Trump no Oriente Médio não é compreendida pelos estadunidenses, aponta Ipsos

247 - A população dos Estados Unidos tem dificuldade em compreender as decisões de política externa do governo de Donald Trump no Oriente Médio, especialmente em relação às agressões no Irã, segundo pesquisas da Ipsos. O presidente da empresa nos EUA, Clifford Young, afirmou à CNN Brasil que os estadunidenses não conseguem identificar com clareza as razões que justificam a ofensiva militar no país do Oriente Médio. Ele afirmou que há uma percepção negativa consolidada em relação a conflitos prolongados.

Young também apontou que o governo Trump não conseguiu explicar de forma convincente os objetivos da ação no Irã nem estabelecer apoio interno. O presidente da Ipsos avaliou que houve falha na construção de consenso junto à população. "Ele não justificou, ele não criou consenso internamente", disse. As pesquisas indicam que apenas entre um terço e 40% dos estadunidenses apoiam as operações militares na região. O levantamento também mostra que, mesmo entre eleitores republicanos, há dúvidas sobre a necessidade dessas intervenções.

O executivo também apontou dificuldades na articulação com aliados internacionais. Segundo ele, diferentemente de governos anteriores, não houve formação de coalizões para sustentar as ações no Irã. Young afirmou que a posição dos Estados Unidos enfrenta resistência tanto no cenário interno quanto externo. "Fica muito óbvio, tanto nas pesquisas na Europa, onde os Estados Unidos neste momento têm uma credibilidade baixíssima, quanto com os americanos", disse.