Funcionário de inteligência dos EUA renuncia e critica agressões de Trump ao Irã

247 - Joe Kent anunciou sua renúncia ao cargo de diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos, alegando discordância com a guerra em curso no Irã. Em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ex-diretor afirmou não poder apoiar o conflito, sustentando que o Irã não representa uma ameaça iminente ao país, informa o Investing.com.

Segundo o ex-dirigente, a decisão de entrar em guerra teria sido influenciada por pressões externas, especialmente de Israel e de grupos que ele descreveu como ligados ao lobby pró-Israel nos Estados Unidos.

Na carta, Kent argumenta que a escalada militar contraria princípios defendidos por Trump durante suas campanhas presidenciais de 2016, 2020 e 2024. Ele afirmou que, até junho de 2025, o presidente dos Estados Unidos compreendia os custos humanos e econômicos das guerras no Oriente Médio.

O ex-diretor também acusou autoridades israelenses e setores da mídia norte-americana de promoverem uma campanha de desinformação. Segundo ele, essa atuação teria levado Trump a acreditar que o Irã representava uma ameaça imediata e que o conflito poderia ser resolvido rapidamente.

Kent fez ainda uma comparação com a guerra do Iraque, afirmando que estratégias semelhantes teriam sido utilizadas no passado para envolver os Estados Unidos em um conflito que resultou em milhares de mortes de militares americanos.

Com experiência militar marcada por 11 missões de combate, Kent também mencionou sua vivência pessoal ao justificar sua posição. Ele relembrou a morte de sua esposa, Shannon, que descreveu como vítima de uma guerra que, segundo sua avaliação, foi impulsionada por interesses externos.

Ao final da carta, o ex-diretor apelou para que o presidente dos Estados Unidos reavalie a política em relação ao Irã e promova uma mudança de rumo na estratégia adotada. A renúncia passou a valer na terça-feira, conforme informado.

Leia, na íntegra, a carta de renúncia de Joe Kent:

Após muita reflexão, decidi renunciar ao meu cargo de Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, com efeito a partir de hoje.

Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã. O Irã não representava nenhuma ameaça iminente à nossa nação, e é evidente que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e do seu poderoso lobby norte-americano.

Apoio os valores e as políticas externas que o senhor [Trump] defendeu nas suas campanhas de 2016, 2020 e 2024, e que implementou no seu primeiro mandato. Até junho de 2025, o senhor compreendeu que as guerras no Médio Oriente eram uma armadilha que roubava aos Estados Unidos as preciosas vidas dos nossos patriotas e esgotava a riqueza e a prosperidade da nossa nação.

Na sua primeira administração, o senhor compreendeu melhor do que qualquer presidente moderno como aplicar decisivamente o poder militar sem nos arrastar para guerras intermináveis. O senhor demonstrou isso ao matar Qasam Suleimani e ao derrotar o Estado Islâmico.

No início deste governo, altos funcionários israelenses e membros influentes dos media americanos lançaram uma campanha de desinformação que minou completamente a sua plataforma "America First" ("América Primeiro") e semeou sentimentos pró-guerra para incentivar a uma guerra com o Irã. Essa câmara de eco foi usada para lhe enganar, fazendo-o acreditar que o Irã representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e que, se atacássemos agora, haveria um caminho claro para uma vitória rápida. Isso era mentira e é a mesma tática que os israelenses usaram para nos arrastar para a desastrosa guerra do Iraque, que custou à nossa nação a vida de milhares de nossos melhores homens e mulheres. Não podemos cometer esse erro novamente.

Como veterano de guerra que foi enviado para combate 11 vezes e como marido de uma militar condecorada com a Estrela de Ouro, a minha amada esposa, que perdi numa guerra fabricada por Israel, não posso apoiar o envio da próxima geração para lutar e morrer numa guerra que não traz nenhum benefício ao povo americano nem justifica o custo de vidas americanas.

Rezo para que [a administração] reflita sobre o que estamos a fazer no Irã e para quem estamos a fazê-lo. A hora de agir com ousadia é agora. O senhor pode reverter o curso e traçar um novo caminho para a nossa nação, ou pode permitir que deslizemos ainda mais rumo ao declínio e ao caos. As cartas estão nas suas mãos.

Foi uma honra servir na sua administração e servir a nossa grande nação.

Joseph Kent, Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo