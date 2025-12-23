O megafone dos imbecis

A tese aqui não é minha - embora eu a subscreva em número, gênero e grau. Ela é de Umberto Eco, filósofo e escritor italiano, que teve a rara lucidez de sintetizar um fenômeno contemporâneo com precisão cirúrgica: a internet deu voz aos imbecis. Antes, essas figuras tinham suas opiniões restritas às mesas de bar, geralmente depois de alguns goles de cerveja, onde causavam no máximo constrangimento aos mais próximos. Como suas ideias ficavam confinadas aos círculos informais, não produziam dano coletivo relevante. Ideias ruins, preconceituosas ou simplesmente estúpidas exigiam esforço, mediação e legitimidade para circular.

A internet implodiu esse filtro. Transformou o “idiota da aldeia” em portador de uma suposta verdade universal, capaz de inundar o espaço público com ruído, simplificações grotescas e informações falsas. Os especialistas formados nas universidades dos buscadores passaram a reivindicar o mesmo estatuto daqueles que dedicaram uma vida inteira ao estudo sério e rigoroso de seus campos de conhecimento. O resultado é um ambiente em que opinião vale tanto quanto evidência, achismo disputa espaço com método e ignorância se apresenta com a mesma segurança de quem realmente sabe do que está falando - quase sempre protegida pelo anonimato ou pela lógica da turba digital.

É essa ausência absoluta de filtro que permite, por exemplo, que circule - e pior, seja reproduzida com convicção - a tese de que um comercial das Havaianas seria um ataque deliberado à direita brasileira. A ideia é tão estapafúrdia que se torna difícil acreditar que pessoas com mais de meio neurônio funcional, especialmente no lado esquerdo do cérebro, consigam levá-la a sério. Não há subtexto ideológico, não há mensagem cifrada, não há complô. Ainda assim, o debate prospera. Só mesmo a hipótese de Eco ajuda a explicar seu alcance: apenas uma sociedade densamente povoada por milhares - talvez milhões - de “idiotas da aldeia” poderia servir de terreno fértil para tamanha sandice.

E, uma vez aceito esse delírio como plausível, abre-se a porteira para todo tipo de absurdo lógico. Amanhã, talvez, exijam que montadoras deixem de colocar seta e sinaleira do lado esquerdo dos carros, porque isso privilegiaria um “viés canhoto”. Cidades poderiam ser pressionadas a proibir conversões à esquerda, sob acusação de militância disfarçada no código de trânsito. Marcas de relógio seriam atacadas por usar modelos com o acessório no pulso esquerdo, e fábricas de meias, acusadas de doutrinação por exibirem o pé esquerdo em suas embalagens.

No limite, qualquer convenção cultural, técnica ou linguística pode ser reinterpretada como conspiração. Não porque haja sentido nisso, mas porque a lógica deixou de ser um critério relevante. Quando a estupidez ganha megafone, o absurdo deixa de ser exceção e passa a disputar normalidade.

Eco estava certo. O problema nunca foi a liberdade de expressão. O problema é quando ela vem desacompanhada de responsabilidade, senso crítico e, sobretudo, inteligência mínima para distinguir o razoável do ridículo.