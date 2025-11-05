O petróleo da Venezuela, a mudança de regime liderada pelos EUA e a política gangster dos Estados Unidos

Originalmente publicado no Common Dreams



Por Jeffrey Sachs e Sybil Fares - Os Estados Unidos estão desempoeirando sua velha estratégia de mudança de regime na Venezuela . Embora o slogan tenha mudado de “restaurar a democracia” para “combater os narcoterroristas”, o objetivo permanece o mesmo: o controle do petróleo venezuelano . Os métodos utilizados pelos EUA são conhecidos: sanções que estrangulam a economia, ameaças de uso da força e uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça do presidente venezuelano Nicolás Maduro, como se estivéssemos no Velho Oeste.

Os EUA são viciados em guerra. Com a mudança de nome do Departamento de Guerra, um orçamento proposto para o Pentágono de US$ 1,01 trilhão e mais de 750 bases militares em cerca de 80 países, esta não é uma nação que busca a paz. Nas últimas duas décadas, a Venezuela tem sido um alvo constante das tentativas dos EUA de promover mudanças de regime. O motivo, claramente exposto pelo presidente Donald Trump , são as reservas de petróleo de aproximadamente 300 bilhões de barris sob a Faixa do Orinoco, as maiores reservas de petróleo do planeta.

Em 2023, Trump declarou abertamente : “Quando saí, a Venezuela estava à beira do colapso. Teríamos assumido o controle, teríamos ficado com todo aquele petróleo… mas agora estamos comprando petróleo da Venezuela, enriquecendo assim um ditador.” Suas palavras revelam a lógica subjacente da política externa dos EUA, que demonstra total desrespeito pela soberania e, em vez disso, prioriza a apropriação dos recursos de outros países.

O que está em curso hoje é uma típica operação de mudança de regime liderada pelos EUA, disfarçada de combate ao narcotráfico. Os EUA acumularam milhares de soldados , navios de guerra e aeronaves no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico. O presidente, ostensivamente, autorizou a CIA a conduzir operações secretas dentro da Venezuela.

Os apelos do governo dos EUA por uma escalada do conflito refletem um desrespeito imprudente pela soberania da Venezuela, pelo direito internacional e pela vida humana.

Em 26 de outubro de 2025, o senador Lindsey Graham (Republicano da Carolina do Sul) foi à televisão nacional defender os recentes ataques militares dos EUA contra embarcações venezuelanas e afirmar que ataques terrestres dentro da Venezuela e da Colômbia são uma “possibilidade real”. O senador da Flórida, Rick Scott , no mesmo noticiário, insinuou que, se fosse Nicolás Maduro, “iria imediatamente para a Rússia ou a China ”. Esses senadores buscam normalizar a ideia de que Washington decide quem governa a Venezuela e o que acontece com seu petróleo. Vale lembrar que Graham também defende que os EUA lutem contra a Rússia na Ucrânia para garantir os US$ 10 trilhões em riquezas minerais que, segundo ele, estão disponíveis para os EUA.

As ações de Trump também não são uma novidade em relação à Venezuela. Por mais de 20 anos, sucessivas administrações americanas tentaram submeter a política interna da Venezuela à vontade de Washington. Em abril de 2002, um golpe militar de curta duração depôs brevemente o então presidente Hugo Chávez. A CIA sabia dos detalhes do golpe com antecedência, e os EUA reconheceram imediatamente o novo governo. No fim, Chávez retomou o poder. Mesmo assim, os EUA não cessaram seu apoio à mudança de regime.

Em março de 2015, Barack Obama codificou uma notável ficção jurídica. Obama assinou a Ordem Executiva 13692 , declarando a situação política interna da Venezuela uma “ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional dos EUA, o que desencadeou sanções econômicas americanas. Essa medida preparou o terreno para uma escalada de coerção por parte dos EUA. A Casa Branca mantém essa alegação de “emergência nacional” desde então. Trump adicionou sanções econômicas cada vez mais draconianas durante seu primeiro mandato. Surpreendentemente, em janeiro de 2019, Trump declarou Juan Guaidó, então uma figura da oposição, como “presidente interino” da Venezuela, como se Trump pudesse simplesmente nomear um novo presidente venezuelano. Essa tragicomédia dos EUA finalmente desmoronou em 2023, quando os EUA abandonaram essa manobra fracassada e ridícula.

Os EUA estão agora iniciando um novo capítulo de apropriação de recursos. Trump há muito tempo se manifesta sobre "ficar com o petróleo". Em 2019, ao discutir a Síria , o presidente Trump disse: " Estamos ficando com o petróleo, temos o petróleo, o petróleo está seguro, deixamos tropas para trás apenas por causa do petróleo". Para aqueles que duvidam, tropas americanas ainda estão no nordeste da Síria hoje, ocupando os campos de petróleo. No início de 2016, sobre o petróleo do Iraque , Trump disse: " Eu dizia isso constantemente e consistentemente para quem quisesse ouvir, eu dizia: fiquem com o petróleo, fiquem com o petróleo, fiquem com o petróleo, não deixem que outra pessoa o pegue ".

Agora, com novos ataques militares contra embarcações venezuelanas e declarações abertas sobre ataques terrestres, o governo está invocando o narcotráfico para justificar uma mudança de regime. No entanto, o Artigo 2(4) da Carta das Nações Unidas proíbe expressamente “ a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado ”. Nenhuma teoria estadunidense de “guerras de cartéis” justifica remotamente uma mudança de regime coercitiva.

Mesmo antes dos ataques militares, as sanções coercitivas dos EUA já funcionavam como uma máquina de cerco. Obama criou a estrutura de sanções em 2015, e Trump a instrumentalizou ainda mais para derrubar Maduro. A alegação era de que a “pressão máxima” daria poder aos venezuelanos. Na prática, as sanções causaram sofrimento generalizado. Como constatou o economista e renomado especialista em sanções Francisco Rodríguez em seu estudo sobre as “Consequências Humanas das Sanções Econômicas”, o resultado das medidas coercitivas dos EUA foi um declínio catastrófico no padrão de vida dos venezuelanos, uma piora drástica na saúde e nutrição e danos severos às populações vulneráveis.

O frágil pretexto moral de hoje é a luta contra o narcotráfico, mas o verdadeiro objetivo é derrubar um governo soberano, e o dano colateral é o sofrimento do povo venezuelano. Se isso soa familiar, é porque é. Os EUA realizaram repetidamente operações de mudança de regime em busca de petróleo, urânio, plantações de banana, rotas de oleodutos e outros recursos: Irã (1953), Guatemala (1954), Congo (1960), Chile (1973), Iraque (2003), Haiti (2004), Síria (2011), Líbia (2011) e Ucrânia (2014), para citar apenas alguns exemplos. Agora, a Venezuela está na mira.

Em seu brilhante livro Covert Regime Change (2017), a professora Lindsay O'Rourke detalha as maquinações, as consequências negativas e os desastres de nada menos que 64 operações secretas de mudança de regime dos EUA entre 1947 e 1989! Ela se concentrou nesse período inicial porque muitos documentos importantes daquela época já foram desclassificados. Tragicamente, o padrão de uma política externa dos EUA baseada em operações secretas (e nem tão secretas) de mudança de regime continua até hoje.

Os apelos do governo dos EUA por uma escalada do conflito refletem um desrespeito temerário pela soberania da Venezuela, pelo direito internacional e pela vida humana. Uma guerra contra a Venezuela seria uma guerra que os americanos não desejam, contra um país que não ameaçou nem atacou os EUA, e com fundamentos jurídicos tão questionáveis que reprovariam até um estudante de direito do primeiro ano. Bombardear navios, portos, refinarias ou soldados não é uma demonstração de força. É a personificação do gangsterismo.