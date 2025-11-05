Rússia acusa EUA de elevar tensão militar no Caribe

247 - A Rússia acusou nesta quarta-feira (5) os Estados Unidos de intensificarem a tensão militar no Caribe, especialmente nas proximidades da Venezuela. O vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, afirmou que Washington é o único responsável pela escalada que ameaça a estabilidade regional.

Estamos solidários com a Venezuela. Consideramos que o injustificado aumento da presença militar norte-americana no sul do Caribe cria uma situação de tensão elevada. E não há ninguém mais que pode ser responsabilizado por isso, além dos próprios Estados Unidos”, afirmou Ryabkov, de acordo com a Sputnik Brasil.

Moscou reforça cooperação estratégica com Caracas

O diplomata destacou que Rússia e Venezuela mantêm contato constante e cooperação em diversos níveis. “Em todos os níveis há especialistas que trabalham no tema de nossa cooperação. Mantemos todos os canais de comunicação abertos”, disse o vice-ministro, reforçando a aliança entre Moscou e Caracas diante da pressão norte-americana.

Ryabkov também rejeitou as acusações de que a Venezuela estaria envolvida com o narcotráfico. Ele citou relatórios do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e declarações do próprio Departamento de Estado dos EUA para sustentar que os grandes cartéis de drogas “praticamente não têm relação com a Venezuela”.

Encontro entre Putin e Trump ainda sem previsão

Questionado sobre a possibilidade de um encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Ryabkov declarou que as condições ainda não estão garantidas. Segundo ele, “qualquer reunião de alto nível exige preparação aprofundada e consideração cuidadosa de todos os aspectos”.

Mesmo sem uma nova data definida, o diplomata ressaltou que as comunicações entre Moscou e Washington permanecem ativas e que as questões de segurança “ocupam um lugar central” no diálogo bilateral.

Operações dos EUA aumentam a tensão regional

As declarações do governo russo ocorrem em meio ao aumento das atividades militares dos Estados Unidos no Caribe. Em setembro e outubro, forças norte-americanas realizaram operações navais para destruir embarcações supostamente ligadas ao tráfico de drogas na costa venezuelana.

Em declarações recentes, Donald Trump afirmou que “os dias de Nicolás Maduro na presidência estão contados”, mas garantiu que Washington “não pretende declarar guerra a Caracas”.

Moscou condena "pressões ilegítimas"

Moscou, por sua vez, condena o que considera “pressões ilegítimas” e segue reiterando seu apoio político e diplomático à Venezuela. Para o Kremlin, as ações dos Estados Unidos representam uma tentativa de desestabilizar governos independentes na América Latina e ampliar sua influência militar na região.