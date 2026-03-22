O PowerPoint de esgoto

“Você viu, o Lula é ladrão, tá metido com Vorcaro”, me diz a senhora com quem converso esporadicamente ao comentar o PowerPoint exibido na última sexta-feira (19) na GloboNews, que apresenta o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, hoje presidiário, e sua rede ligações, que, por via de consequência, está igualmente envolvidas na fraude financeira do Banco Master. A fala da minha interlocutora se explica.

O diálogo mostra a marca do jornalismo de esgoto da chamada grande mídia que chega aos lares brasileiros, mais intensa em ano eleitoral como nesse 2026, a lembrar de que ainda estamos no mesmo clima da Lava-Jato, operação de desinformação criada em 2016 pelo então juiz Sergio Moro parcial Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, hoje desmoralizados, e embalada pela Rede Globo.

Quem não se lembra no Jornal Nacional, diariamente por longos meses, a manilha de esgoto despejando dinheiro, enquanto eram exibidas matérias sobre fatos distorcidos colocando Lula como chefe de uma organização criminosa? Apesar dos desmentidos, da canalhice de Moro e Dallagnol, a comprovação de que tudo era mentira, ficou a marca: “Lula é ladrão!”, com diz minha interlocutora. À pergunta “e o que ele roubou?", a resposta é a mesma do mentiroso João Grilo, personagem do genial Ariano Suassuna na peça teatral “O Auto da Compadecida”: “Não sei, só sei que foi assim”.

Como em 2016, está tudo formado para mergulhar o Brasil na mesma onda golpista que resultou no impedimento da ex-presidenta Dilma Rousseff, na prisão de Lula e em outras injustiças formatadas para eleger o obscuro deputado Jair Bolsonaro à presidência da República em 2018.

O PowerPoint, exibido no programa comandado pela jornalista Andréa Sadi, inexplicavelmente, mostra que os quatro principais nomes supostamente ligados a Vorcaro, bem próximos de sua foto, são todos do campo da esquerda ou do governo: Lula, Guido Mantega, “PT da Bahia” e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central.

E esconde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que receberam R$ 5 milhões na campanha de 2022 do operador financeiro de Vorcaro no Master, Fabiano Zettel, não aparecem na ilustração. Da mesma forma, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), ligado ao ex-banqueiro e à Igreja Lagoinha, do empresário e chamado pastor André Valadão, o presidente do PP, Ciro Nogueira, que, apesar de ser “um amigo de vida” de Vorcaro, só é mostrado no fim do cartaz.

O desmentido ao PowerPoint Como vai pelo próprio conhecimento público da fraude do Banco Master, que revela exclusivamente nomes da direita e da extrema direita bolsonarista. Isso é fartamente demonstrado em ataques à Rede Globo nas redes sociais na mídia independente, meio, ao que parece, não merece a importância que deveria ter por parte do governo, do PT e do presidente Lula.

Ora, Lula recebeu Vorcaro no Planalto como presidente da República, como faz com presidentes de outras instituições financeiras, com assessores, auxiliares e até ministros. Foi o bastante para ser colocado como “próximo” do Vorcaro.

Já o PL, o partido mais envolvido no escândalo, não é mencionado também no PowerPoint, enquanto uma bandeira do PT - “PT da Bahia”-, surge em destaque. O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cujo número de celular estava na agenda do iPhone 17 de Vorcaro, também não é mostrado no gráfico da GloboNews.

Dos 18 nomes de bolsonaristas e políticos do centrão flagrados na agenda telefônica de Vorcaro, 16 são escondidos no PowerPoint da Globo, na mais pura demonstração de que o objetivo é tumultuar o processo eleitoral e reforçar junto à população, principalmente a mais desinformada, o jargão da Lava-Jato: “Lula é ladrão”. Pelo visto consegue, como comprova o rápido diálogo citado no início desse texto.

De onde se conclui que, ou o PT, Lula e seus assessores adotam alguma atitude, inclusive pelos meios judiciais, exigindo reparação, abandonam a passividade e começam a pautar a imprensa, ou a reeleição corre o risco de ir pro brejo, como em 2018. O pior é a ameaça de eleger um tipo com Flávio Bolsonaro, resultado que colocaria o Brasil sob a tutela de Donald Trump, sem soberania com um governo dentro da lógica miliciana.

Essa medida exige urgência, a partir da delação premiada do Daniel Vorcaro, que pode, pasmem, envolver o governo Lula e deixar de fora Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ciro Nogueira e outros, sem esquecer a igreja Lagoinha do André Valadão, onde a grana corria solta e forte por meio da fintech Clava Forte.