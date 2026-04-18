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      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

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        O powerpoint que não foi feito

        O que falta, neste momento, é a organização das informações acerca da organização criminal que me parece estar por trás do escândalo do Banco Master

        Logo do Banco Master na sede da empresa em São Paulo 18/11/2025 REUTERS/Amanda Perobelli (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

        Há escândalos que não explodem - eles se revelam aos poucos. São fragmentos que, quando observados isoladamente, parecem dispersos, mas que, ao serem conectados, desenham uma estrutura, um organismo vivo. O caso envolvendo o Banco Master caminha exatamente nessa direção: não como um episódio pontual, mas como parte de uma engrenagem que precisa ser exposta.

        O que falta, neste momento, é a organização das informações acerca da organização criminal que me parece estar por trás do escândalo do Banco Master. Falta aquilo que permita à sociedade enxergar o todo. É preciso, sim, o tal “powerpoint”. Não como peça de espetáculo e de mentira como outrora, mas como instrumento de clareza. Um mapa das relações. Quem são os personagens, como se conectam, por onde circula o dinheiro e qual é o papel da política nesse circuito?

        Porque quando se começa a organizar os elementos já conhecidos, as conexões aparecem.

        Há relações que passam por figuras próximas à extrema-direita, atravessam estruturas financeiras e chegam ao entorno político de Flávio Bolsonaro. Isso já é bastante evidente. E não se trata de um ponto isolado. Há registros públicos de nomeações controversas em seu gabinete, envolvendo personagens associados a atividades criminosas. Esse dado, por si só, já exigiria explicações mais consistentes.

        Somam-se a isso operações financeiras que levantaram questionamentos relevantes. O caso do financiamento imobiliário de alto valor para a compra da mansão por Flávio Bolsonaro em Brasília, viabilizado pelo BRB, sob gestão de um dirigente que se encontra preso na Papudinha, segue sem respostas convincentes. A quitação acelerada do empréstimo, em condições consideradas atípicas, reforça a necessidade de esclarecimento.

        E é nesse cenário que surgem também menções à atuação de instituições financeiras privadas, como a REAG, citada em investigações relacionadas ao Banco Master. Ela teria dado a garantia para tal empréstimo imobiliário. A coincidência de nomes e estruturas orbitando os mesmos ambientes políticos e econômicos não pode ser tratada como acaso.

        O problema central é que, sem a visualização organizada dessas relações, tudo parece episódico. Um fato aqui, outro ali. E é justamente essa fragmentação que impede a compreensão do todo. O que pode existir, na prática, é uma rede de interesses que se sustenta na sobreposição entre política, sistema financeiro e relações pessoais.

        Não se trata de antecipar conclusões – apesar de que a partir do que já se conhece seja perfeitamente possível fazê-lo -, mas de reconhecer a necessidade de transparência. Quando os mesmos atores aparecem em diferentes episódios, quando instituições se cruzam em operações que levantam dúvidas e quando há vínculos políticos claros, o mínimo que se exige é investigação profunda e exposição clara dessas conexões.

        O “powerpoint” que não foi feito é, na verdade, o que está faltando para que o país compreenda a dimensão do que pode estar em curso.

        Porque, se essas relações forem devidamente organizadas e apresentadas, o impacto não será apenas jurídico. Será político. Estrutural. Vai atingir narrativas, reposicionar forças e influenciar diretamente o cenário eleitoral.

        No fim, não se trata apenas de nomes ou episódios específicos. Trata-se de entender como se organizam determinadas engrenagens de poder.

        E quando esse desenho finalmente vier à tona, não será mais possível tratar tudo como coincidência.

        Será possível enxergar o sistema. 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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