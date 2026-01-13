Quando o escritor Marcelo Rubens Paiva e os demais 1 milhão e 600 mil brasileiros investiram suas economias no Banco Master, atraídos pelos generosos dividendos que obteriam, estavam certos de que não havia risco algum. Afinal, se desse chabu, o Fundo Garantidor de Crédito devolveria investimentos até R$ 250 mil.

Só que eles não leram o que estava escrito em letras microscópicas: o dinheiro só será devolvido depois que o banco liquidado entregar ao BC a lista de credores.

Daniel Vorcaro, que conhece as regras de cor e salteado, até hoje não aceitou a liquidação do Master. Muito ao contrário: seu exército de advogados trabalha dia e noite para anular a decisão do BC, em várias frentes.

Nem ele nem seus brilhantes causídicos pretendem desistir de seu intento tão cedo. É óbvio: se desistirem, tanto ele quanto eles vão abrir mão da fortuna que está em jogo. O que não está em seus planos.

Cientes de que, ao entregarem a milionária lista, a liquidação estará consumada, escondem seu trunfo a sete chaves, escudados no fato de que nada nem ninguém pode pressioná-los.

Não só a escondem, como trabalham com denodo para substituir o liquidante, Eduardo Félix Bianchini, sob cuja guarda estão os R$ 41 bilhões dos 1 milhão e 600 mil pequenos e incautos investidores. Ou o que sobrou deles. E que equivalem a 30% do fundo.

Não adianta pressionar o gestor do Fundo Garantidor de Crédito. Ele está de mãos atadas. Não pode fazer nada enquanto a lista não chega. Só o Master tem os nomes e os CPFs de suas vítimas.

Enquanto o dinheiro não volta, fica parado, sem render qualquer juro, há dois meses já. Ou seja: tudo o que os investidores auferiram enquanto o Master existia, estão perdendo agora.

O que é bom para Marcelo Rubens Paiva não é bom para Daniel Vorcaro. Nem para seus aliados e defensores. Muito mais numerosos do que apenas os advogados.