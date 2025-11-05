TV 247 logo
      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      176 artigos

        O que nos ensina Zohran Mamdani

        O centro da contribuição da vitória de Mamdani não está no que ele é, mas no que representa no debate político atual

        Zohran Mamdani (Foto: Shannon Stapletan/REUTERS)

        Vem dos Estados Unidos - bem, não tão dos Estados Unidos assim, mas de Nova Iorque, que não se pode dizer representar o pensamento médio norte-americano - um recado interessante para nós, aqui no Brasil, e para o campo progressista e democrático em todo o mundo. A eleição de Zohran Mamdani a prefeito da maior cidade norte-americana pode representar um referencial estratégico importante.

        E não me refiro ao fato de ele ser um imigrante muçulmano, nascido na África, filho de indianos - o que, por si só, já significa muito em tempos de aplausos, por parte de setores da sociedade norte-americana, à barbárie patrocinada por Benjamin Netanyahu em Gaza e às políticas anti-imigração de Donald Trump. O centro da contribuição da vitória de Mamdani não está no que ele é, mas no que representa no debate político atual.

        Um grande debate no campo da centro-esquerda e da esquerda, hoje, é se o melhor caminho de enfrentamento ao extremismo de direita passa por um aceno ao centro ou por uma radicalização do discurso em direção à base social mais identificada ideologicamente. Debate muito presente, inclusive, dentro do Partido Democrata norte-americano. E aqui, penso que a eleição em Nova Iorque possa nos dar algumas indicações.

        Lá, o Partido Democrata se dividiu. O ex-governador Cuomo, após perder as primárias para Mamdani, manteve sua candidatura independente e fez um discurso ao centro. Mamdani, por sua vez, não apenas afirmou ser socialista, como se posicionou claramente com uma narrativa que falava ao coração de trabalhadores e trabalhadoras, de pais, mães e jovens - daqueles que são obrigados a pagar aluguéis caros, a arcar com transporte coletivo para ir ao trabalho ou à escola, daqueles e daquelas que têm filhos pequenos. Em certo sentido, radicalizou à esquerda. O resultado diz muito: Mamdani abriu quase 10 pontos de vantagem sobre Cuomo, mesmo com as ameaças de Trump e o apoio do presidente ao ex-governador.

        Imaginar que seja possível transportar essa postura para o Brasil - ou para outros lugares do mundo - de forma mecânica seria ingenuidade. Cada realidade concreta é única e deve ser analisada em suas especificidades. Contudo, é perfeitamente possível depreender dessas eleições novaiorquinas que não se mobiliza uma base social sem um discurso que converse com ela, que demonstre claramente que você segue do seu lado. E isso evidencia o quanto é arriscado um discurso “ao centro”, em busca da conquista dos indecisos, muito antes do tempo.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

