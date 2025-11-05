Novo prefeito de Nova York, Mamdani desafia Trump: 'terá que passar por todos nós'

247 - O prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, não esperou nem um dia para marcar posição contra o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em seu primeiro discurso após a vitória nas urnas, Mamdani dirigiu-se diretamente ao republicano e lançou o tom que promete definir a relação entre os dois: “Donald Trump, sei que você está assistindo. Tenho quatro palavras para você: aumente o volume!”, declarou diante de uma multidão entusiasmada no Brooklyn.

De acordo com reportagem da agência Reuters, o político democrata de 34 anos assumirá o comando da maior cidade norte-americana em meio a um novo embate ideológico com a Casa Branca. As eleições municipais consolidaram uma sequência de vitórias do Partido Democrata, que busca recuperar fôlego político desde o retorno de Trump ao poder, há nove meses.

Durante a campanha, Mamdani fez de sua principal bandeira o enfrentamento às políticas federais de imigração e de austeridade promovidas por Trump. “Se há uma cidade capaz de mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o viu nascer”, afirmou o prefeito eleito. “E se existe uma forma de assustar um tirano, é desmontando as condições que o levaram ao poder. É assim que o impedimos — e é assim que impedimos o próximo.”

O discurso de Mamdani simboliza o início de um confronto direto com um presidente conhecido pelo uso agressivo de seu cargo e de sua influência midiática. Ainda antes da votação, Trump havia ameaçado suspender bilhões de dólares em repasses federais a Nova York caso o democrata socialista fosse eleito. “Se você tem um comunista comandando Nova York, está apenas desperdiçando o dinheiro que envia para lá”, disse o presidente em entrevista ao programa 60 Minutes, da CBS.

O novo prefeito, por sua vez, reconhece que enfrentará desafios para implementar o que chama de “a agenda mais ambiciosa para combater a crise do custo de vida desde a década de 1940”. Entre suas propostas estão o congelamento de aluguéis, creches universais e medidas de intervenção econômica voltadas ao setor privado.

Mesmo ciente das resistências políticas e institucionais, Mamdani manteve o tom de enfrentamento em seu discurso. “Então, ouça bem, presidente Trump: para chegar até qualquer um de nós, o senhor terá que passar por todos nós”, declarou, sob aplausos da plateia.

A vitória de Mamdani, segundo analistas, representa a ascensão de uma nova geração de lideranças democratas dispostas a adotar posturas mais firmes diante do governo federal e a reivindicar políticas públicas de caráter social mais abrangente. O confronto entre o novo prefeito de Nova York e Donald Trump promete se tornar um dos principais embates políticos dos próximos anos nos Estados Unidos.