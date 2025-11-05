TV 247 logo
      Conheça Zohran Mamdani, novo prefeito eleito de Nova York

      Uma nova era progressista para a cidade: de origem global a promessa de mudança na metrópole americana

      Candidato à prefeitura de Nova York, Zohran Mamdani (Foto: Ryan Murphy/Sipa USA via Reuters)

      247 - O político americano Zohran Kwame Mamdani nasceu em Kampala, Uganda, em 18 de outubro de 1991, e desde então percorreu um caminho singular até se tornar prefeito eleito da cidade de Nova York. Mamdani é membro da Assembleia Estadual de Nova York pelo distrito 36, e concorreu à prefeitura com uma plataforma progressista.

      Em suas próprias palavras, “lutaremos por uma cidade que funcione para vocês, que seja acessível para vocês, que seja segura para vocês”.

      Seu percurso reúne experiências pessoais e políticas que o ajudaram a construir uma identidade como representante de mudanças.

      Origens, educação e trajetória precoce

      Mamdani é filho do acadêmico indiano-ugandês Mahmood Mamdani e da cineasta indo-americana Mira Nair, o que lhe conferiu um ambiente rico em debate político e cultural desde cedo.Seu nome do meio, “Kwame”, foi uma homenagem ao ex-presidente de Gana, Kwame Nkrumah.

      Após morar em Uganda e África do Sul, a família mudou-se para Nova York quando ele tinha cerca de sete anos. Na cidade, cursou o ensino médio na prestigiada The Bronx High School of Science e, posteriormente, graduou-se em Africana Studies no Bowdoin College (Maine), em 2014. 

      Antes de adentrar formalmente na política, Mamdani trabalhou como conselheiro de prevenção de execuções hipotecárias em Queens, atendendo famílias de baixa renda, o que ele aponta como motivador para sua entrada no serviço público.

      Carreira política e ascensão

      Eleito em 2020 para a Assembleia do Estado de Nova York, representando o distrito 36 (Astoria, Queens), Mamdani se tornou um rosto emergente do progressismo urbano.

      Em 2024, lançou sua candidatura à prefeitura de Nova York para as eleições de 2025, com uma plataforma ambiciosa focada em transporte gratuito, controle de aluguel, maiores impostos para os mais ricos e fortalecimento dos direitos sociais.

      Seu posicionamento se caracteriza por identificar-se como “socialista democrático”, definição que ele mesmo adota, pautando-se por propostas de reforma estrutural na forma como a cidade opera.

      Principais propostas e ênfases de campanha

      Entre os pilares da campanha de Mamdani destacam-se:

      Transporte público sem tarifa nas linhas de ônibus urbanas;

      Congelamento dos aluguéis em unidades reguladas (“rent-stabilized”), e construção de 200 mil unidades de habitação acessível em dez anos;

      Imposto mais alto para grandes corporações e para pessoas que ganham acima de US$ 1 milhão por ano;

      Educação infantil universal, supermercados de propriedade da cidade em cada distrito e foco em justiça econômica e racial.

      Assembleia de Nova York

      Tais propostas o posicionam como candidato que promete alterar profundamente o “status quo” da gestão urbana na cidade.

      Por que a eleição de Mamdani tem importância política 

      A eleição de Zohran Mamdani representa, em muitos aspectos, uma reviravolta no cenário político de Nova York: a eleição de um político jovem, com formação multicultural, identidade muçulmana e agenda progressista insurgente. Tal fato ganha relevância ante o contexto nacional dos EUA. 

      Mamdani combate o sionismo e é solidário com o povo palestino, vítima de genocídio em Gaza. Ele apoia o oio ao movimento de boicote à Israel (BDS).

      Mamdani desponta como uma liderança de oposição à direita e ao presidente Donald Trump.

