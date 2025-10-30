O Sudão enfrenta um colapso humanitário

Ainda existe alguém cujo coração não tenha sido dilacerado pelo que está acontecendo diante de nossos olhos no Sudão?

Nas últimas 48 horas, mais de duas mil vidas inocentes foram perdidas — a maioria civis, especialmente mulheres e crianças.

Que tipo de selvageria é essa? Que tipo de barbárie e crueldade é essa?

O que está acontecendo no Sudão nos lembra o que ocorre em Gaza: uma campanha sistemática de genocídio e limpeza étnica, diante dos olhos do mundo inteiro. Aqueles que cometem esses massacres não podem ter qualquer resquício de humanidade, tampouco podem ser considerados muçulmanos sob nenhuma circunstância. São gangues e grupos de interesse que exploram os recursos naturais do país, saqueiam suas riquezas, não demonstram qualquer consideração por seu povo e lucram com a fragmentação da nação. Na realidade, são meros instrumentos humanos representando os poderes que os controlam. Cada imagem e cada vídeo vindos do Sudão revelam essa verdade com uma clareza chocante.

O Sudão, com seu petróleo, ouro e abundantes recursos minerais — como ferro, cobre, cromo, zinco e chumbo — além de suas férteis terras agrícolas, há muito é alvo de ambições coloniais e interesses corruptos. A história está repleta de exemplos: a secessão do Sudão do Sul em 2011 e, hoje, as ameaças de partição de Darfur. Essa geografia tornou-se palco de cálculos políticos estrangeiros, políticas de “dividir para governar” e esquemas de partilha de recursos.

As ambições das potências ocidentais e regionais que buscam dividir a região e controlar seus recursos não são novas. Táticas empregadas ao longo da história em outros contextos estão sendo aplicadas hoje no Sudão: apoio e armamento de movimentos separatistas, manipulação de forças locais. Já não é mais segredo quem está por trás dessas operações nem quais interesses geopolíticos as impulsionam.

Também não é segredo que as potências coloniais ocidentais — como parte de uma estratégia regional da qual Israel participa — planejam há décadas dividir os recursos naturais da África, especialmente a riqueza subterrânea do Sudão. Hoje, embora Israel apoie indiretamente algumas milícias separatistas sudanesas por meio de países aliados, os mentores por trás dessas redes e interesses são amplamente conhecidos. Documentos de arquivo confirmam que Israel começou a armar e treinar movimentos separatistas no Sudão já em 1955.

Uma das fontes mais proeminentes que revelam claramente esse fato é um livro publicado em 2003 pelo Centro Moshe Dayan para Estudos do Oriente Médio e da África, da Universidade de Tel Aviv, intitulado Israel e o Movimento de Libertação do Sudão: O Ponto de Partida e o Estágio do Movimento, de autoria de Moshe Farchi, ex-chefe do Mossad.

Essa obra, escrita em hebraico e com aproximadamente cem páginas, explica como Israel manipulou a dinâmica interna do Sudão. O próprio Farchi participou do braço militar da unidade israelense que apoiava as forças separatistas lideradas por John Garang, que lutou durante anos contra o governo de Cartum.

Hoje, o Sudão — que já foi o maior país da África — é uma nação dilacerada pela divisão e pela fragmentação.

A terra fértil do Nilo, legado do antigo Reino de Kush e pátria de Luqman, o Sábio, vive um dos capítulos mais sombrios de sua história. A milícia terrorista conhecida como Forças de Apoio Rápido (RSF), alimentada por forças que buscam desmantelar o Sudão, ataca civis indiscriminadamente — incluindo crianças e mulheres —, incendeia cidades e vilarejos e desloca populações à força. O que está acontecendo no Sudão não é apenas uma guerra civil; é a face moderna do colonialismo global, do sionismo e do imperialismo. O jogo de “dividir para governar”, praticado por Israel e seus aliados ocidentais no coração da África, deixou uma profunda ferida na consciência da humanidade. Nenhum povo dotado de consciência pode permanecer em silêncio diante desses massacres.

A Turquia, o Catar, a Arábia Saudita e muitos outros países condenaram os ataques nos termos mais veementes, o que representa um passo importante — mas ainda insuficiente. Palavras não bastam. Os países islâmicos, as nações da região e as organizações da sociedade civil devem adotar medidas concretas e práticas. Grupos terroristas como as Forças de Apoio Rápido (RSF) precisam ser isolados por meio de pressão internacional, sanções, embargos de armas, monitoramento financeiro e ações legais. Permanecer inerte enquanto o Sudão é saqueado e seu povo exterminado constitui um crime compartilhado contra a humanidade.

Nenhuma consciência pode aceitar a destruição do belo Sudão diante de nossos olhos. O valor da vida humana transcende todas as considerações étnicas e ideológicas. Aqueles que permanecem em silêncio hoje serão cúmplices no acerto de contas moral de amanhã. Países islâmicos, organizações internacionais, instituições de direitos humanos — e cada um de nós — devem adotar medidas urgentes, eficazes e significativas em prol do Sudão. A mera condenação não basta: mecanismos de solidariedade, proteção e responsabilização devem ser ativados imediatamente.