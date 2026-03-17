O terrivelmente evangélico estaria blindando Vorcaro?

A decisão do ministro do STF André Mendonça de restringir o acesso da CPI a parte dos dados extraídos da quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro levanta uma dúvida inevitável: estamos diante de uma medida de proteção à intimidade ou de uma blindagem seletiva?

O argumento apresentado pelo magistrado — proteger a esfera privada do investigado — é, em tese, legítimo. O problema está no timing e no recorte. A preocupação com a intimidade não apareceu quando conversas pessoais do banqueiro, inclusive de natureza íntima, vieram a público por vazamentos atribuídos a membros da própria CPMI. Mas surge agora, justamente quando começam a aparecer informações potencialmente sensíveis ao campo político.

Entre elas, um dado que não passou despercebido: contatos de figuras públicas como Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro constam nos aparelhos analisados pela Polícia Federal. E é aqui que a discussão deixa de ser jurídica e passa a ser política.

A decisão do ministro abre uma questão central: quem define o que é “conversa de cunho pessoal”? Em que medida diálogos entre um banqueiro investigado e agentes políticos podem ser classificados como privados? A lógica indica o contrário. Quando figuras públicas se relacionam com agentes econômicos envolvidos em investigações, especialmente durante períodos críticos, a presunção não deveria ser de intimidade, mas de interesse público.

O caso que envolve Vorcaro ajuda a entender o tamanho do problema. A trajetória do chamado “Master” passa pela compra do banco Máxima, operação aprovada sob a gestão anterior do Banco Central, comandada por Campos Neto, e segue com uma série de decisões administrativas do governo Bolsonaro que levantaram suspeitas no mercado. Entre elas, o uso agressivo de instrumentos como precatórios e crédito consignado, que cresceram sob marcos regulatórios permissivos. Mais recentemente, a tentativa de aquisição pelo BRB, com apoio político explícito, incluindo a atuação de Ibaneis Rocha, e aportes que envolveram figuras como o governador bolsonarista do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ampliam ainda mais as possíveis conexões entre o banco e setores do poder.

Nesse contexto, tratar eventuais conversas com parlamentares como meramente pessoais parece, no mínimo, ingênuo. E, se forem de fato pessoais — um simples bate-papo entre amigos —, o cenário pode ser ainda mais revelador. Afinal, proximidade excessiva também é informação relevante. Explicaria, por exemplo, episódios como o uso de aeronaves em campanhas políticas, levantando dúvidas sobre financiamentos não declarados.

A decisão de Mendonça, portanto, não é neutra. Ela interfere diretamente na capacidade investigativa da CPMI e levanta suspeitas sobre o alcance da transparência em casos que envolvem poder econômico e político. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, bolsonarista e bem relacionado com a Igreja Lagoinha de Nikolas e Vorcaro, se levantará contra a “canetada” de Mendonça? Não creio.

Talvez por isso não vejamos, desta vez, a habitual mobilização nas redes pedindo impeachment de ministros do STF. Quando a possível blindagem atinge aliados, o silêncio se impõe. E, sendo o ministro “terrivelmente evangélico”, como o próprio Bolsonaro definiu sua indicação, suas decisões parecem, para alguns, não apenas jurídicas, mas quase sagradas — como se estivessem, simbolicamente, lavadas pelas águas do rio Jordão.

No fim, resta a pergunta: trata-se de proteger a intimidade ou de limitar o alcance da verdade?