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      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

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        O terrivelmente evangélico estaria blindando Vorcaro?

        Decisão de Mendonça levanta suspeitas de proteção seletiva e reacende debate sobre transparência em relações entre poder político e financeiro

        André Mendonça (Foto: Victor Piemonte/STF)

        A decisão do ministro do STF André Mendonça de restringir o acesso da CPI a parte dos dados extraídos da quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro levanta uma dúvida inevitável: estamos diante de uma medida de proteção à intimidade ou de uma blindagem seletiva?

        O argumento apresentado pelo magistrado — proteger a esfera privada do investigado — é, em tese, legítimo. O problema está no timing e no recorte. A preocupação com a intimidade não apareceu quando conversas pessoais do banqueiro, inclusive de natureza íntima, vieram a público por vazamentos atribuídos a membros da própria CPMI. Mas surge agora, justamente quando começam a aparecer informações potencialmente sensíveis ao campo político.

        Entre elas, um dado que não passou despercebido: contatos de figuras públicas como Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro constam nos aparelhos analisados pela Polícia Federal. E é aqui que a discussão deixa de ser jurídica e passa a ser política.

        A decisão do ministro abre uma questão central: quem define o que é “conversa de cunho pessoal”? Em que medida diálogos entre um banqueiro investigado e agentes políticos podem ser classificados como privados? A lógica indica o contrário. Quando figuras públicas se relacionam com agentes econômicos envolvidos em investigações, especialmente durante períodos críticos, a presunção não deveria ser de intimidade, mas de interesse público.

        O caso que envolve Vorcaro ajuda a entender o tamanho do problema. A trajetória do chamado “Master” passa pela compra do banco Máxima, operação aprovada sob a gestão anterior do Banco Central, comandada por Campos Neto, e segue com uma série de decisões administrativas do governo Bolsonaro que levantaram suspeitas no mercado. Entre elas, o uso agressivo de instrumentos como precatórios e crédito consignado, que cresceram sob marcos regulatórios permissivos. Mais recentemente, a tentativa de aquisição pelo BRB, com apoio político explícito, incluindo a atuação de Ibaneis Rocha, e aportes que envolveram figuras como o governador bolsonarista do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ampliam ainda mais as possíveis conexões entre o banco e setores do poder.

        Nesse contexto, tratar eventuais conversas com parlamentares como meramente pessoais parece, no mínimo, ingênuo. E, se forem de fato pessoais — um simples bate-papo entre amigos —, o cenário pode ser ainda mais revelador. Afinal, proximidade excessiva também é informação relevante. Explicaria, por exemplo, episódios como o uso de aeronaves em campanhas políticas, levantando dúvidas sobre financiamentos não declarados.

        A decisão de Mendonça, portanto, não é neutra. Ela interfere diretamente na capacidade investigativa da CPMI e levanta suspeitas sobre o alcance da transparência em casos que envolvem poder econômico e político. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, bolsonarista e bem relacionado com a Igreja Lagoinha de Nikolas e Vorcaro, se levantará contra a “canetada” de Mendonça? Não creio.

        Talvez por isso não vejamos, desta vez, a habitual mobilização nas redes pedindo impeachment de ministros do STF. Quando a possível blindagem atinge aliados, o silêncio se impõe. E, sendo o ministro “terrivelmente evangélico”, como o próprio Bolsonaro definiu sua indicação, suas decisões parecem, para alguns, não apenas jurídicas, mas quase sagradas — como se estivessem, simbolicamente, lavadas pelas águas do rio Jordão.

        No fim, resta a pergunta: trata-se de proteger a intimidade ou de limitar o alcance da verdade?

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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