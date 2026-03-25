O vale-tudo para tentar colocar o Bolsomaster no colo do governo

Depois de viver seu dia de Deltan Dallagnol ao exibir um PowerPoint repleto de mentiras e omissões sobre as conexões do banqueiro Daniel Vorcaro, a GloboNews, após uma enxurrada de protestos nas redes sociais, teve que pedir desculpas ao telespectador.

A peça deixava de fora os nomes da direita e da extrema direita notoriamente envolvidos com o banqueiro e mostrava o presidente Lula em destaque. A justificativa para esta flagrante distorção dos fatos é que Lula recebeu Vorcaro em audiência.

Escondem do distinto público que presidente da República receber banqueiro é algo absolutamente corriqueiro e não merece sequer virar notícia. Lula, no exercício do cargo, esteve com executivos do Itaú, Bradesco, Santander e outros.

A obsessão em transformar o caso da fraude bilionária do Banco Master em uma nova Lava Jato, para prejudicar a campanha de Lula, atropela inclusive tudo que já foi fartamente noticiado até agora pela própria imprensa corporativa, incluindo a Globo, a partir da quebra do sigilo do celular de Vorcaro e demais investigações da Polícia Federal, além de dados do COAF e da justiça eleitoral, entre outras fontes.

Vejamos:

1) O Banco Master cresceu e se consolidou no governo Bolsonaro, pelo qual jamais foi incomodado, ficando à vontade para prosperar através, principalmente, de CDBs sem lastro, que ofereciam aos incautos ganhos bem superiores aos praticados pelo mercado. O presidente do Banco Central à época, Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro, sempre fez vistas grossas para as irregularidades do Master.

2) Aliás, por falar em Banco Central, só na gestão de Gabriel Galípolo, nomeado por Lula, é que a autoridade monetária cumpriu seu papel institucional de zelar pela saúde do sistema financeiro e proteger os investidores ao decretar a liquidação do Master.

3) Também coube à Polícia Federal na gestão de Lula ir fundo nas investigações das fraudes do Master, contando com a colaboração da Controladoria-Geral da União. Essa ação conjunta desbaratou a organização criminosa e levou Vorcaro e demais implicados nas falcatruas à prisão, durante a Operação Compliance Zero.

4) Operador e cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, que está preso, foi o maior doador individual das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas nas eleições de 2022. Segundo dados do TSE, Zettel destinou R$ 3 milhões para Bolsonaro e R$ 2 milhões para Tarcísio.

5) O governador bolsonarista do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, através do Banco Regional do Brasília, tentou comprar o Master, mesmo quando todo o mercado já sabia dos graves problemas do banco e que sua liquidação extrajudicial era questão de tempo. Se o Banco Central não tivesse vetado a transação, o erário de Brasília teria um prejuízo bilionário. De acordo com investigações da PF, o BRB adquiriu R$ 12,2 bilhões em papéis podres do conglomerado de Vorcaro em carteiras de crédito superfaturadas ou inexistentes.

6) Deivis Marcon Antunes, ex-presidente do Rio Previdência, o fundo de previdência dos servidores do estado do Rio de Janeiro, também está preso. O agora ex-governador Cláudio Castro, que é apoiador de Bolsonaro, fez cerca de R$ 1 bilhão em investimentos no Master, colocando em risco o pagamento das aposentadorias dos funcionários públicos do estado.

7) O senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, a quem Vorcaro trata como "amigo de toda uma vida", apresentou projeto de lei para aumentar os recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), instrumento no qual Vorcaro se apoiava para oferecer rendimentos estratosféricos para seus CDBs, contando que o FGC honraria seus calotes.

Como se vê de forma inequívoca, quem tem tudo a ver com Vorcaro é o ecossistema conservador e de direita. A delação a ser feita pelo banqueiro, se for para valer, só vai reforçar essas evidências e desmoralizar a tentativa de ligar o PT e o governo à megafraude financeira.

Quem pariu Matheus que o embale.