Globonews vive clima de terror e demissões após ligar Lula e PT a Daniel Vorcaro em PowerPoint

247 -A GloboNews enfrenta uma crise interna após a exibição de uma arte considerada equivocada no programa Estúdio i, na sexta-feira (20). O material, que buscava mapear conexões do banqueiro Daniel Vorcaro, associou o empresário ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT, provocando forte repercussão negativa nos bastidores do canal.

Segundo o site Notícias da TV, pertecente ao UOL, a direção da emissora decidiu demitir profissionais envolvidos na produção do conteúdo, embora ainda avalie o momento para oficializar os desligamentos. A medida deve atingir editores responsáveis pela elaboração e aprovação da peça exibida.

A arte, intitulada “Conexões de Daniel Vorcaro”, foi apresentada com estrutura semelhante ao diagrama utilizado pelo ex-procurador Deltan Dallagnol durante a Operação Lava Jato. O conteúdo foi amplamente criticado por omissões e pela falta de clareza nos critérios adotados, especialmente por não incluir nomes ligados a outros campos políticos.

Na segunda-feira (23), a jornalista Andréia Sadi apresentou um pedido de desculpas ao vivo no Estúdio i. Ela reconheceu falhas relevantes no material exibido. “Na última sexta [20], a gente exibiu aqui uma arte com o objetivo de apresentar as conexões do Vorcaro com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado, incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações”, afirmou.

A apresentadora detalhou os problemas identificados. “Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da PF ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos”, explicou. Em seguida, acrescentou: “A arte também estava incompleta, porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central que estão sob escrutínio da polícia, por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro”.

Ao final, Sadi reiterou o posicionamento da emissora: “Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. Está registrado”.

Após a controvérsia, a Globo alterou a versão do programa disponível no Globoplay. O vídeo passou a exibir um aviso de correção e apresenta cortes na parte em que a arte foi exibida, com a edição seguindo diretamente para outros temas.

Internamente, a avaliação é de que houve uma falha grave de controle editorial, com impacto na credibilidade do canal. A produção da arte teria sido solicitada na manhã do mesmo dia, mas finalizada apenas no momento da exibição, sem revisão adequada. Andréia Sadi não participou do processo e teria visto o conteúdo apenas no ar.

A repercussão também atingiu profissionais com passagem pela emissora. A jornalista Neide Duarte, que atuou por mais de 40 anos na Globo, criticou duramente o episódio e classificou o caso como “dia da vergonha na GloboNews”.

“Quando passei pela sala e vi rapidamente a tela da TV, me pareceu um programa de algum culto pentecostal que resolveu fazer o seu jornalzinho rápido para atacar o Lula”, escreveu. Ela também questionou a ausência de nomes relevantes na arte exibida, apontando inconsistências na construção do material.