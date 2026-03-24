Nassif avalia que Andrea Sadi foi a autora do PowerPoint manipulador da Globo

247 – O jornalista Luis Nassif avalia que a jornalista Andrea Sadi, da GloboNews, foi a responsável pela elaboração do PowerPoint que colocou o presidente Lula e o PT no centro de supostas articulações envolvendo o banco Master. A análise foi publicada no Jornal GGN, que questiona a consistência da explicação apresentada pela própria âncora após a repercussão negativa do material.

Globo se desculpa pelo PowerPoint que tentou jogar o caso Master no colo de Lula e do PT. pic.twitter.com/oE3iB9yDWD March 23, 2026

Segundo o texto, a justificativa apresentada por Sadi não esclarece os critérios utilizados na construção da imagem e levanta dúvidas sobre a intencionalidade do conteúdo. O GGN afirma que houve uma mistura indevida entre relações institucionais legítimas e práticas classificadas como “pouco republicanas”, o que teria criado uma narrativa confusa e potencialmente manipuladora.

Mistura de relações institucionais e suspeitas

De acordo com a análise, um dos principais problemas do PowerPoint foi reunir, no mesmo diagrama, autoridades com vínculos institucionais formais e outros personagens associados a suspeitas ou denúncias. Essa abordagem, segundo Nassif, induz o público a interpretações equivocadas ao não distinguir claramente a natureza das relações apresentadas.

O texto também destaca que a explicação da jornalista menciona funcionários do Banco Central denunciados por cumplicidade com Daniel Vorcaro, mas não aborda o papel de outras figuras relevantes no contexto. Em especial, questiona-se a ausência de esclarecimentos sobre o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Omissões e falta de transparência

O GGN aponta que a explicação não responde a questões centrais, como a inclusão do logotipo do PT, do presidente Lula e do economista Gabriel Galípolo no material. Para o site, o pedido de desculpas apresentado foi parcial e evitou tratar diretamente dos elementos mais sensíveis da montagem.

Outro ponto levantado é a falta de detalhamento sobre a origem das informações utilizadas no PowerPoint, bem como a ausência de critérios objetivos para a seleção dos nomes exibidos.

Relações institucionais e questionamentos

A análise também menciona a relação entre a cobertura da imprensa e investigações conduzidas por autoridades, sugerindo que há uma dinâmica de proximidade entre determinados veículos e órgãos institucionais. Segundo o texto, essa relação, por vezes, levanta dúvidas sobre a independência editorial e o equilíbrio na divulgação de informações.

Além disso, o artigo observa que não houve esclarecimento sobre possíveis vínculos entre figuras citadas e instituições financeiras, nem sobre eventuais conflitos de interesse envolvidos.

Autoria confirmada

Apesar das lacunas apontadas, o texto destaca que a principal informação trazida pela explicação de Andrea Sadi foi a confirmação de que ela própria foi a autora do PowerPoint. Para Nassif, esse reconhecimento reforça a necessidade de maior responsabilidade na elaboração de conteúdos que podem influenciar a percepção pública sobre atores políticos e institucionais.

A crítica central do GGN é que, ao não esclarecer os pontos mais controversos, a explicação apresentada não cumpre o papel de corrigir possíveis distorções, mantendo dúvidas sobre a construção e os objetivos do material divulgado.