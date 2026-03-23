Jandira cobra da Globo os nomes dos verdadeiros envolvidos no escândalo Master

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) criticou nesta segunda-feira (23) o pedido de desculpas feito pela GloboNews após a exibição de um PowerPoint sobre o caso Master. O material, apresentado na sexta-feira (20), associava sem provas o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao escândalo envolvendo o ex-dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro.

Durante o programa Estúdio I, a jornalista Andréia Sadi reconheceu falhas no conteúdo exibido. Segundo ela, "o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações".

Em publicação nas redes sociais, Jandira afirmou que, apesar do recuo da emissora, o pedido de desculpas não trouxe à tona os nomes que, segundo ela, estão diretamente ligados ao esquema investigado. "A GloboNews teve que pedir desculpas pelo power point exibido na sexta-feira e que erroneamente ligava o presidente Lula e o PT ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso sob acusação de de gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro", escreveu.

A GloboNews teve que pedir desculpas pelo power point exibido na sexta-feira e que erroneamente ligava o presidente Lula e o PT ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso sob acusação de de gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro. No pedido de desculpas, porém,… pic.twitter.com/KlWPLqSEgS March 23, 2026

Na sequência, a parlamentar elencou uma série de nomes que, segundo ela, deveriam ser lembrados no contexto do escândalo. Entre eles, Fabiano Zettel, descrito como pastor da igreja Lagoinha e cunhado de Vorcaro, que foi preso no esquema de fraudes financeiras; o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que, segundo a deputada, receberam R$ 5 milhões de Zettel durante a campanha eleitoral de 2022.

Jandira também citou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), afirmando que ele utilizou o jatinho de Vorcaro durante a campanha de 2022, além do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que, segundo ela, teria tentado viabilizar a compra do banco Master por meio do BRB pouco antes da liquidação da instituição pelo Banco Central.

A lista inclui ainda o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o senador Ciro Nogueira. Sobre este último, a deputada afirmou que ele seria "amigo da vida" de Vorcaro e que teria tentado aprovar uma lei para beneficiar o esquema investigado.