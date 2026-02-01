TV 247 logo
      Maria Luiza Franco Busse avatar

      Maria Luiza Franco Busse

      Jornalista há 47 anos e Semiologa. Professora Universitária aposentada. Graduada em História, Mestre e Doutora em Semiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com dissertação sobre texto jornalístico e tese sobre a China. Pós-doutora em Comunicação e Cultura, também pela UFRJ,com trabalho sobre comunicação e política na China

      87 artigos

        Olha o Lula aí, gente

        Escola leva à Sapucaí a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva em desfile que mistura política, memória social e samba popular

        23.01.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de celebração da contratação de 2 milhões de moradias no “Minha Casa, Minha Vida” e entrega de 1.337 moradias em Maceió. Residencial Dr. Pedro Teixeira Duarte I e II. Maceió (AL) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

         Fevereiro. Brasil. Rio de Janeiro. Carnaval. No maior show da Terra, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Niterói abre o desfile do Grupo Especial na Passarela Professor Darcy Ribeiro, mais conhecida mundo afora, e dentro, como Sambódromo ou Marques de Sapucaí.

        Dia 15, às 22h, a azul e branco pisa nos 700 metros da avenida com o enredo ‘Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil’, vida e trajetória do menino Luiz Inácio, hoje o presidente-estadista que devolveu respeito internacional ao Brasil e não desiste de cuidar do povo brasileiro.

        A letra do samba tem 13 parágrafos, mais 2 refrões de seis versos e outros 5 de 4 versos. Um samba-de-lençol, como chamado os de antigamente, necessário para cobrir a grandeza de uma história. Pela ousadia, já merece nota 10.

        Segue a letra e o link para ouvir a criação dos compositores Teresa Cristina, André Diniz, Paulo César Feital, Fred Camacho, Junior Fionda, Arlindinho, Lequinho, Thiago Oliveira, e Tem-Tem Jr.

        Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil’

        Quanto custa a fome? Quanto importa a vida

        Nosso sobrenome é Brasil da Silva

        Vale uma nação, vale um grande enredo

        Em Niterói, o amor venceu o medo

        Vale uma nação, vale um grande enredo

        Em Niterói, o amor venceu o medo

        Olê, olê, olê, olá

        Vai passar nessa avenida mais um samba popular

        Olê, olê, olê, olá

        Lula, Lula

        Eu vi brilhar a estrela de um país

        No choro de Luiz, a luz de Garanhuns

        Lugar onde a pobreza e o pranto

        Se dividem para tantos

        E a riqueza multiplica para alguns

        Me via nos olhares dos meus filhos

        Assombrados e vazios

        Com o peito em pedaços

        Parti atrás do amor e dos meus sonhos

        Peguei os meus meninos pelos braços

        Brilhou um Sol da pátria incessante

        Pro destino retirante

        Te levei, Luiz Inácio

        Por ironia, treze noites, treze dias

        Me guiou Santa Luzia, São José alumiou

        Da esquerda de Deus Pai, da luta sindical

        À liderança mundial

        Vi a esperança crescer

        E o povo seguir sua voz

        Revolucionário é saber

        Escolher os seus heróis

        Zuzu Angel, Henfil, Vladimir

        Que pagaram o preço da raiva

        Nós ainda estamos aqui

        No Brasil de Rubens Paiva

        Lute pra vencer

        Aceite se perder

        Se o ideal valer

        Nunca desista

        Não é digno fugir

        Nem tão pouco permitir

        Leiloarem isso aqui

        A prazo, à vista

        É, tem filho de pobre virando doutor

        Comida na mesa do trabalhador

        A fome tem pressa, Betinho dizia

        É, teu legado é o espelho das minhas lições

        Sem temer tarifas e sanções

        Assim que se firma a soberania

        Sem mitos falsos, sem anistia

        Quanto custa a fome? Quanto importa a vida

        Nosso sobrenome é Brasil da Silva

        Vale uma nação, vale um grande enredo

        Em Niterói, o amor venceu o medo

        Vale uma nação, vale um grande enredo

        Em Niterói, o amor venceu o medo

        Olê, olê, olê, olá

        Vai passar nessa avenida mais um samba popular

        Olê, olê, olê, olá

        Lula, Lula

        O sambódromo comporta público de até 90 mil expectadores e a acústica vem sendo aperfeiçoada desde a inauguração pelo então governador Leonel Brizola, em 1984. Ano em que, pela primeira vez, a emissora líder de televisão decidiu não transmitir o desfile especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Quebrou a tradição de dez anos. Tomou uma tunda da audiência, migrada para a recém inaugurada e já extinta TV Manchete, e nunca mais brincou disso.

        Como será a cobertura neste ano de 2026 em que o presidente candidato à reeleição em outubro próximo, e que não desfruta da preferência do exibidora, vai ser cantado na passarela do samba? Será que vai dar chabu técnico na hora em que a Acadêmicos de Niterói passar ou está sendo pensada outra solução, sobretudo durante o refrão Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula? A ver.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

