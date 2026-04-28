Os penduricalhos de Flávio Bolsonaro

Nunca a máxima "um por todos, todos por um" esteve tão em evidência. Flávio Bolsonaro não larga a mão de seus irmãos. Quer Eduardo - refugiado nos Estados Unidos e inimigo número 1 do Brasil - em algum ministério, se for eleito. Provavelmente no de Relações Exteriores. E quer Carluxo - aquele das mensagens enigmáticas - na Secom. Mas o seu projeto mais acalentado é anistiar o pai, contra tudo e contra todos. Para o caçula, ainda não tem planos. Nem para a irmãzinha, filha da madrasta. Esta, então, está fora de qualquer lista de penduricalhos. Vai ter o destino das madrastas dos contos de fada.

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