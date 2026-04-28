TV 247 logo
      Buscar
      Alex Solnik avatar

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2896 artigos

        HOME > blog

        Os penduricalhos de Flávio Bolsonaro

        A madrasta vai ter o destino das madrastas dos contos de fada

        Flávio Bolsonaro (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

        Nunca a máxima "um por todos, todos por um" esteve tão em evidência. Flávio Bolsonaro não larga a mão de seus irmãos. Quer Eduardo - refugiado nos Estados Unidos e inimigo número 1 do Brasil - em algum ministério, se for eleito. Provavelmente no de Relações Exteriores. E quer Carluxo - aquele das mensagens enigmáticas - na Secom. Mas o seu projeto mais acalentado é anistiar o pai, contra tudo e contra todos. Para o caçula, ainda não tem planos. Nem para a irmãzinha, filha da madrasta. Esta, então, está fora de qualquer lista de penduricalhos. Vai ter o destino das madrastas dos contos de fada.

        Carreira 3D • Investidor 3D • Consumo consciente

        O Dinheiro 3D é um guia prático para quem quer evoluir financeiramente com visão, estratégia e equilíbrio.

        Saiba mais

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados

        Acompanhe as
        últimas notícias